·应俄罗斯总统弗拉基米尔•普京和白俄罗斯总统亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科的邀请，越南国家主席陈大光携夫人从6月26日至7月1日分别对俄罗斯和白俄罗斯进行正式访问。



·6月25日，河内市举行“2017年河内市—投资合作与发展”会议。政府总理阮春福、中央经济部部长阮文平、河内市市委书记黄忠海、国会副主席冯国显、河内市人民委员会主席阮德钟、河内市人民议会主席阮氏碧玉以及50国家和地区的代表以及600多位国内外投资者和企业代表一同出席会议。



·2017年越老柬三国阵线主席第3次会议于6月25日上午在河内举行。越共中央委员、越南祖国阵线中央委员会主席陈青敏，柬埔寨人民党名誉主席、国会主席、祖国发展团结阵线理事会主席韩桑林，老挝人革党中央政治局委员、建国阵线中央主席赛宋蓬·丰威汉共同主持会议。



·越老科学技术合作委员会第四次会议6月24日在乂安省举行。此次会议目的在于对双方过去的科技合作情况进行评估，同时就2017-2019年间合作计划进行讨论。



·今年上半年，首都河内国内生产总值继续保持较高且可持续的增长势头，同比增长7.37%，其中服务业、工业建筑、农业分别增长7.42%、7.55%、2.25%。



·2017年越南腰果出口量与出口额分别有望达36万吨和33亿美元，出口额与2016年相比增加近2亿美元。



·日本兽医局刚向越南兽医局致通知函，表示该国从6月22日起正式开始进口越南家禽肉及其制品。这是越南家禽肉制品有史以来首次获得出口资格。



·题为“北中南花色”的当代越南三个地区女画家画展6月25日在岘港市正式开展。



·6月24日下午，胡志明市100多名优秀少先队员前往该市儿童文化宫向胡志明主席塑像敬献鲜花，启动探索越南全国各地的“我热爱越南祖国”旅程。



·柬埔寨王国国家中央银行(NBC)近日公布的报告指出，受纺织品服装出口、建筑、旅游和农业等领域的带动，2017年该国经济增长速度可达7%。（越通社-VNA）