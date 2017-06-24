越通社河内6月24日——

·河内市人民委员会、河内祖国阵线委员会6月24日上午在河内隆重举行越南-柬埔寨建交50周年庆典。越南国会主席阮氏金银、正在访问越南的柬埔寨国会主席韩桑林一同出席仪式。

·6月24日，越南国家主席陈大光、政府总理阮春福分别会见柬埔寨国会主席韩桑林。

·50年前，越南与柬埔寨于1967年6月24日正式建立外交关系，揭开了两国传统睦邻友好关系的新历史篇章。在庆祝这一里程碑的一系列丰富且务实活动中，题为“柬埔寨——越南：友好合作、共谋发展关系”的研讨会近日在柬埔寨首都金边举行。

·联合国人权理事会日前在日内瓦总部举行各场讨论会，通过37项决议/决定，其中由越南等三国共同起草关于气候变化和人权的决议草案以协商一致方式通过。

·6月24日上午，新任越南祖国阵线中央委员会主席陈青敏在河内会见了赴越访问并出席越老柬三国阵线主席会议的柬埔寨祖国发展团结阵线理事会代秘书长南•瓦丽（Nhem Valy）一行。

·值此越柬建交50周年之际，《柬埔寨之光》日报6月24日上午在头版头条刊登对越南驻柬埔寨大使石余进行采访的文章。 石余在采访中表示，越柬自从建立外交关系以来，两国合作关系一直本着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针蓬勃发展。

·题为“2017年仙沙天空上飞翔”的岘港滑翔伞公开赛6月24日正式开幕，吸引国内和来自韩国、南非、美国、英国、澳大利亚和老挝等国家的100多名滑翔伞飞行员参赛。

·据胡志明市领导的报告显示，2017年上半年，胡志明市经济增长率达7.76%，其中服务领域增长7.4%（占城市经济结构比重的58.2%），领先全国；工业和建筑领域增长7.2%，农业领域增长5.9%；服务业商品零售总额达451万亿多越盾，增长10.3%；接待国际游客量达280万人次，增长14.7%以及旅游营业收入达53万亿越盾，增长12%。

·目前，越南九龙江三角洲地区各省正着力发展农场模式和有效利用各生产面积。具体，坚江省农场数量625个，总面积7400公顷，为1万名劳动者带来就业机会，年均收入达7.7万亿越盾。

·据越南文化体育旅游部的消息，宁顺省卡特节和保竹陶瓷手工艺刚被列入国家级非物质文化遗产名录。 除此之外还包括高平省复和县仙城乡岱依族二娘节、河南省维仙县木南乡冷江灵祠庙会、河静省禄河县石金乡、梅辅乡和石河县石盘乡、石海乡召征大王庙会、清化省安定县安宁乡斗象节和清化省如清县春福乡泰族棉花树下联欢会。

·第21届东盟与韩国对话会从6月22日至23日在柬埔寨暹粒市举行。这是东盟与韩国高官就于8月和11月举行的东盟—韩国部长会议和东盟—韩国峰会等筹备工作与合作活动交换意见的良好平台。（越通社-VNA）