·6月23日，越共中央总书记阮富仲同河内市国会代表团与河内市二征夫人区选民接触，向选民们通报越南第十四届国会第三次会议的结果。



·6月23日在海防市，海防市委、人民议会、人民委员会和祖国阵线中央委员会隆重举行海防市武装人民公安（今海防市边防部队）“人民武装力量英雄”称号授予仪式暨海防市边防部队长吉武装人民公安派出所原政治员阮友兑中校“人民武装力量英雄”称号追授仪式。



·6月23日，越南政府总理阮春福与胡志明市主要领导干部举行工作座谈会，对该市经济社会发展情况进行评价，并确定2017年下半年的核心任务。



·值此越南与柬埔寨建交50周年（1967.6.24-2017.6.24）暨2017越南柬埔寨友谊年之际，两国高级领导互致贺电。



·6月23日上午，越南国家副主席邓氏玉盛在主席府会见正在探访河内并入陵瞻仰胡志明主席遗容的金瓯省优抚对象和对革命有功者代表团。



·6月23日，越共中央宣教部在富安省绥和市举行中部—西原地区13个省委（市委）宣教工作交办会。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏出席。



·越南驻墨西哥大使黎玲兰表示，11月在岘港市举行的2017年亚太经济合作组织(APEC)领导人非正式会议将助推越墨两国在各个领域的合作关系不断发展。



·越南民族委员会6月23日在得乐省邦美蜀市召开中部和西原地区十省2017年民族工作交办会。



·6月23日，世界银行驻越南代表处透露，世界银行刚批准向越南提供3亿美元的援助资金，帮助越南加强8个沿海省份的交通对接和森林保护工作。



·德勤全球 （Deloitte Globe) 近日发布的《董事会成员性别多元化：全球视角》报告显示，越南女性董事比例位居亚洲第一。



·隆安省人民委员会主席陈文勤23日透露，输出功率100兆瓦、初期投资资金近1亿美元的太阳能发电站将在该省动工兴建。



·2017年上半年，茶荣省各企业水产品收购、加工与出口数量为5330吨，其中斑节对虾达406吨和南美白对虾达2840吨，出口金额达1730万美元，较2016年增长近1049万美元。



·6月23日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22432越盾，较昨日下降1越盾。



·2017年前5月，虾类出口增长缓慢，同比仅增长4%，出口额超11.4亿美元。其中，对日本、欧盟、韩国等市场出口所占比重较高。



·2017年泰国男网F3未来赛6月23日展开男单半决赛较量，越南选手李黄南继续保持节节胜利，位居世界第742 的澳大利亚Beale Jeremy中途受伤并要求退赛。



·爱之船战神号（Majestic）豪华游轮6月23日6时15分抵达越南巴地头顿省新城县新港盖梅（Tan Cang–CaiMep）国际码头，以参观该省和附近各省市的旅游景点。



·6月23日在河内，越南劳动荣军与社会部与明愛组织（Caritas）联合举办进一步促进残疾人权利行使的国际研讨会。



·在荣获2017年最佳豪华经济舱奖(Best Premium Economy Class)的20家航空公司中，越南航空公司排名第14位。（越通社-VNA）