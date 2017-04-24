越通社简讯2017.4.24

·4月24日在主席府，越南国家主席陈大光会见正在对越南进行工作访问的新加坡环境和水资源管理部部长马善高。



·4月24日下午，越南政府总理阮春福出席横跨越南安江省—柬埔寨甘丹省的隆平— Chrey Thom 大桥竣工仪式。



·越南政府总理阮春福4月24日上午在茶荣省主持召开2017年茶荣省贸易旅游和投资促进会。越共中央政治局委员、祖国阵线中央委员会主席阮善仁，各部委行业以及数百家国内外企业代表等与会。



·应越南国会主席阮氏金银之邀，韩国国会议长丁世均4月24日至26日率领韩国国会高级代表团对越南进行正式访问。



· 应菲律宾总统杜特尔特的邀请，越南政府总理阮春福将于4月28日至29日携夫人及越南代表团出席在菲律宾首都马尼拉举行的第30届东盟峰会及相关高级会议。



·2017年前3个月，越南大米出口量和出口额均同比猛降，但值得注意的是，大部分大米出口量均是企业的商务合同。



·越南国家银行4月24日上午将越盾兑美元中心汇率定为22339越盾，较上周末上涨4越盾。



·油气电力总公司（PV Power）将于今年8月上市。油气电力总公司是越南油气集团旗下的独资企业，法定资本为21.774万亿越盾。



·第24届越南国际医药展(VietNam Medi - Pharm 2017)将从5月10日至13日在河内举行。



·据越南公安部反腐败和经济犯罪调查警察局（C46）的消息，该局已向前越南东亚商业银行副行长阮氏金线（59岁，胡志明市旧邑郡第三坊人）送达逮捕令和起诉书，并以“滥用职权非法侵占他人财产”和“故意违反国家经济管理规定造成严重后果” 罪名向其提起诉讼。



·以色列驻越南大使馆代表透露，以色列申卡尔设计与工程学院(Shenkar College of Engineering and Design)将首次参加将于4月25日至28日在越南胡志明市举行的2017越南国际时装周。



·越捷航空公司将于4月27日开通从河内到新加坡的新航线，其为该公司从越南直飞新加坡的第二条航线。此外，该公司还计划于5月31日开通越南岘港市直飞韩国首都首尔的新航线。



·据缅甸仰光媒体报道，截至2017年3月，新加坡以对缅投资额38.2亿美元成为缅甸最大投资来源国，其次是越南（13.8亿美元）、中国（4.8亿多美元）、泰国（4.23亿多美元）及中国香港特别行政区（近2.14亿美元 ）。



·经济学人智库（ EIU）最新的调查结果显示，2017年，马来西亚生活费处于东盟成员国中的最低水平。（越通社-VNA）