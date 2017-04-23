越通社简讯2017.4.23

越通社河内4月23日——

·4月23日，越南政府总理阮春福同朔庄省领导举行工作会议。

·继续九龙江三角洲地区的访问之旅，4月23日下午，越南政府总理阮春福率团莅临茶荣省调研。

·应柬埔寨王国首相洪森及夫人和老挝人民民主共和国总理通伦·西苏里及夫人的邀请，越南政府总理阮春福及夫人将于4月24日至25日对柬埔寨进行正式访问，其后从26日至27日对老挝进行正式访问。

·4月23日，越南政府副总理兼外长范平明圆满结束对美国进行的正式访问。

·越南政府副总理郑廷勇4月23日结束对爱尔兰的访问，其后郑廷勇一行前往英国，对该国进行访问。

·2017-2022年任期越南—斯洛伐克友好协会第三次全国代表大会于4月23日在越南首都河内召开。

·第30届东盟峰会将于4月26日至29日在菲律宾帕赛市国际会议中心举行。据通知，菲律宾已派遣4.1万名安保人员和各武装力量严阵以待，做好本届会议的安保工作。 、

·全球啤酒销量最大的十大市场排行榜刚刚出炉，越南跻身其中。预计，2017年，越南啤酒销量可达40亿升。

·越南西贡新港总公司同新加坡太古号船达成合作，将于2017年6月开通从新港盖归至新加坡，将于2017年8月开通从新港盖归至中国南方－香港等国际集装箱班轮航线，每周执行一航次， 计划月均总产量达5000标箱，其中水产品占65%。

·越南老街省沙巴县2017年夏季旅游节将于4月29日至6月30日举行。 本次节日是2017年老街-西北地区国家旅游年欢迎活动之一，目的是向国内外游客推介沙巴县各族人民独特的文化习俗。

·越南旅游总局刚公布的数据显示，2017年第一季度，越南接待国际游客320万人次，同比增长30.6%。

·据最新统计数据，越南啤酒销量逾37亿升，据此越南人均啤酒销量42 升/年。

·世界银行最新发布的《东亚与太平洋地区半年报告》称，未来两年柬埔寨经济增长速度将达到7%以下，具体，2017年和2018年该国经济增长率分别为6.9%和6.7%。 （越通社-VNA）