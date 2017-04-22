越通社简讯2017.4.22

越通社河内4月22日——

·越共中央书记处刚召开会议，审议中央检查委员会关于自然资源与环境部党组干事会及部分人员在中部地区环境污染事故中的违法违规行为纪律处分的报告。越共中央总书记阮富仲主持会议。



·应柬埔寨王国首相洪森及夫人和老挝人民民主共和国总理通伦·西苏里及夫人的邀请，越南政府总理阮春福及夫人将于4月24日至25日对柬埔寨进行正式访问，其后从26日至27日对老挝进行正式访问。



·4月22日，越南政府总理阮春福在岘港市同中部重点经济区2000多名员工进行对话交流。这是庆祝2017年国际劳动节和工人月的主要活动之一，也是第二次政府最高领导人与员工直接沟通对话，倾听员工的心愿。



·4月22日，越南国会主席阮氏金银在河内会见来访的越南人民军第二军团老战士代表团。



·据越通社驻华盛顿记者报道，访问美国期间，越南政府副总理兼外交部长范平明4月21日分别会见了美国代贸易代表斯蒂芬•沃恩，共和党与民主党议员助理组，美国战略与国际研究中心领导班子，美国传统基金会领导班子，美国国际贸易委员会领导班子以及在越南兴业的美国企业代表。



·越通社记者报道，正在访问爱尔兰的越南政府副总理郑廷勇一行于当地时间4月21日晚分别与爱尔兰外交贸易部长查尔斯·弗拉纳根(Charles Flanagan)和爱尔兰农业、食品与海事部长迈克尔·克里德（Michael Creed）举行会晤。陪同郑廷勇的有越南驻英国兼驻爱尔兰大使阮文草及越南各部委领导代表。



·4月22日，河内市人民委员会主席阮德钟就该市美德县同心乡土地纠纷问题同该乡人民进行直接对话。



·据越通社驻罗马记者报道，越南驻意大利大使馆同经济文化杂志《The Progress Time》及意大利各机关和企业日前在米兰市联合举行题为“越南—意大利企业的潜在目的地”研讨会。



·4月22日在河内，越南友好组织联合会越南-罗马尼亚友好协会召开第五次全国代表大会（2017-2022年任期）。



·越南新闻工作者协会电子网站4月22日正式开通，网站地址：www://hoinhabaovietnam.vn或www://nhabaovn.vn或www://chandungnhabao.vn。



·题为“走遍祖国万水千山”的2017年河内各摄影俱乐部艺术摄影大赛作品展在河内市行排街29号的摄影美术展览中心举行。



·印度驻越南大使馆同越南文化体育与旅游部4月21日在河内联合举行印度传统古典舞蹈表演会。印度著名舞蹈艺人参加演出。



·越南老街省沙巴县2017年夏季旅游节将于4月29日至6月30日举行。 本次节日是2017年老街-西北地区国家旅游年欢迎活动之一，目的是向国内外游客推介沙巴县各族人民独特的文化习俗。



·越通社驻曼谷记者报道，泰国副总理威沙努·戈岸(Wissanu Krea-Ngam)4月21日称，泰国新国王拉玛十世哇集拉隆功(Vajiralongkorn) 登基仪式将于2017年底普密蓬火化仪式后举行。不过，戈岸并不透露登基仪式举行的具体时间。 （越通社-VNA）