越通社简讯2017.4.21

·4月21日下午在主席府，越南国家主席陈大光会见来越履新的联合国常驻越南协调员、联合国开发计划署（UNDP）驻越首席代表卡玛勒•马特拉（Kamal Malhotra）。



·4月21日在政府总部，越南政府总理阮春福会见正在对越南印度外交国务部长库马尔·辛格大将。



·应越南外交部之邀，印度外交国务部长库马尔·辛格大将（Vijay Kumar Singh）于2017年4月20日至23日对越进行正式访问，此访是纪念越印建交45周年和两国战略伙伴关系建立10周年的活动之一。



· 4月21日上午，越南政府副总理郑廷勇率领越南政府工作代表团抵达爱尔兰首都都柏林，开始应爱尔兰政府的邀请对该国进行从4月21日至23日的正式访问。



·越通社驻华盛顿记者报道，应美国国务卿雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson)邀请，越南政府副总理兼外交部长范平明4月20日至21日对美国进行正式访问。



·越通社驻老挝记者报道，4月21日上午在首都万象，胡志明市公安局向万象公安局交接业务技术设备，旨在加强两市交流合作，保障城市秩序安全。



·越共中央军委、国防部4月21日在胡志明市举行越南军事艺术研讨会。越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长吴春历大将主持研讨会。



·4月21日，由越南顺化医药大学承办的“健康影响评估与东盟可持续发展”第二次东盟会议在顺化省召开，吸引东盟医疗领域专家学者代表约300人参加。



·红河三角洲地区尚未建立管理者、科学家、企业家、农民与银行之间的互联互通机制，因此难以提高农业生产效率和质量。这是4月21日在宁平省举行的“红河三角洲地区加强高新技术农业应用”研讨会上与会代表所提出的认定。



·4月21日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22335越盾，较前一日上涨5越盾。



·4月21日，广南省信息传媒厅与会安市人民委员会联合举行“黄沙和长沙群岛归属越南：历史证据和法律依据”资料图片展暨2017年越南图书日活动。



·4月21日，越南信息与传媒部与兴安省联合举行“黄沙、长沙归属越南：历史证据和法律依据”资料图片展。



·题为“走遍祖国万水千山”的2017年河内各摄影俱乐部艺术摄影大赛作品展在河内市行排街29号的摄影美术展览中心举行。



·4月21日在河内，越南信息与传媒部公布2017年东盟信息技术与通讯奖。(越通社-VNA）