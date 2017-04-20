越通社简讯2017.4.20

越通社河内4月20日——

·越南国会对外委员会4月20日发布的公报表示，应越南国会主席阮氏金银的邀请，韩国国会议长丁世均将从4月24日至26日率领韩国国会高级代表团对越南进行正式访问。

·4月20日上午，越南国会副主席汪周刘在国会大厦会见由国际合作社联盟亚太地区主席李春生率领的国际合作社联盟代表团。

·越南得农省军事指挥部同柬埔寨蒙多基里省（Mondulkiri）军区4月20日在得农省嘉义市联合举行第三次合作会谈。

·为了促进越南与伊朗友好关系和经贸交流与合作，越南工商会同伊朗商业、工业、矿业和农业商会4月20日在河内联合举办越南-伊朗企业论坛。

·2017年3月， 越南全国汽车进口量达11185辆，进口额1.8亿美元，进口量和进口额分别环比增长39.3%和13.9%。

·4月20日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22330越盾，较前一日上涨8越盾。在汇率波动幅度为 /-3%的情况下，今天各家银行美元兑越盾汇率上限为23000越盾，下限为21660越盾。

·4月20日，越南建设部同经济合作与发展组织和联合国人类住区规划署在河内联合举行题为“推进城市政策对话，面向新城市议程”研讨会。

·值此4•21越南图书日和4•23世界书籍与版权日之际，题为“图书-知识与社会发展”的2017年越南图书节4月20日在河内拉开序幕。

·2017年越南国际工程机械、建材机械、工程车辆及零部件展览会将从4月25日至28日在河内举行。

·2017年1月至3月，越南汽车进口量达26506辆，进口额达4.88亿美元，进口量和进口额同比增长34.4%和1%。

·题为“越南传统手工艺之精华”的2017第七届承天顺化省传统手工艺节将于4月28日至5日2日举行，吸引全省34个传统作坊和传统手工艺村以及全国20个传统作坊和传统手工艺村等报名参加。

·首次在胡志明市举办的德国文化节活动将于4月22日在草禽园举行。

·“广治——各条河流的记忆”文艺晚会将于4月30日在贤良—滨海两岸国家特殊遗迹区举行。

·越南机车制造上协会主席透露，今年越南摩托车展览会将于5月4日至7日在胡志明市西贡会展中心举行，100多款摩托车将亮相今年展会。

·题为“山之音”的越南各民族文化节从4月19日到4月23日在越南各民族文化旅游村举办。

·俄罗斯瓦良格号(Varyag)航母和“佩琴加”号(Pechenga)油轮4月20日抵达马尼拉港，开始对菲律宾进行访问。

·世界银行最新发布的《东亚与太平洋地区半年报告》称，未来两年柬埔寨经济增长速度将达到7%以下，具体2017年和2018年该国经济增长率分别为6.9%和6.7%。（越通社-VNA）