越通社简讯2017.4.19

·2017年平顺省投资促进会于4月19日上午在潘切市举行，吸引国内外240家企业、投资商代表参与。越南政府总理阮春福出席并发表指导性讲话。



·值此纪念平顺省完全解放42周年之际，4月19日下午，越南政府总理阮春福赴该省检查第二海军区海岸防卫火箭旅的备战训练工作。



·越南政府副总理、国家防治艾滋病和打击毒品卖淫委员会主席武德儋4月19日在河内会见来访的柬埔寨副首相、国家禁毒委员会主席盖金延(Ke Kim Yan)。



·越通社驻欧洲记者报道，4月19日，越南政府副总理郑廷勇已会见荷兰总理马克·吕特（Mark Rutte）。



·越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央经济部部长阮文平4月19日会见越南欧洲商会（EuroCham）主席吕波特（Jens Ruebbert）。



·4月19日，以阮志咏副部长为首的越南国防部高级代表团4月19日在河内同以大不列颠及北爱尔兰联合王国上议院副议长、国防大臣厄尔·豪（Earl Howe）为首的大不列颠及北爱尔兰联合王国国防部代表团举行会谈。



·越南社会科学翰林院4月18日在河内市举行题为《(越南)老街与（中国)云南边境地区可持续发展—不足之处及改善措施》研讨会，其成为各位专家、学者、科学家和管理家共商措施加强老街与云南边境地区可持续发展的良好机会。



·“2016年越南最佳贸易服务企业”奖总结颁奖仪式将于4月22日下午举行。“2016年越南最佳贸易服务企业”奖将评选出103家最佳企业和企业家，其中包括“2016年最佳贸易服务企业家”前十强、“2016年最佳贸易服务企业”前十强和“2016年模范贸易服务企业”83强。



·4月19日，越南建筑师协会、建设部信息中心同岘港市贸易促进中心联合在3·29广场举行题为“建筑、建材、房地产及室内外装饰”的2017年越南国际建材展（VIETBUILD）暨建筑节开幕式。



·题为“质量-审美-本色”的2017年越南手工艺村展览会从4月17日至23日在胡志明市嘉定公园举行。



·河南省各工业区管理委员会主任陈春养透露，2017年第一季度，该省各工业区吸引外资项目4个，投资总额达近2900万美元，将该省投资项目提升到262个，其中外资项目160个，注册资本20亿美元；内资项目102个，注册资本14.366万亿越盾（约合6.34亿美元）。



·题为“越南国际贸易博览会——加强区域与国际经济互联互通”的2017年越南国际贸易博览会（VIETNAM EXPO 2017）于4月19日上午在河内友谊文化宫开展。



· 4月19日，亚洲动物组织透露，越南熊类保护中心建设项目第二期工程最后的重要部分已竣工。



·越通社驻日本记者报道，4月19日，亚太地区妇女友好会第41届慈善展销会在东京举行。越南以主席国的身份参加此次展销会。



·题为“广治——江河的记忆”艺术节将于4月30日晚在广治省贤良—滨海国家级特殊遗迹区举行。



·4月19日，印尼雅加达特区省长选举进入第二轮投票。



·菲律宾政府4月18日公布“杜特尔特经济学”（Dutertenomics）发展战略，并期待该战略为菲律宾基础设施带来突破性的发展。



·据柬埔寨财经部公布的最新债务报告显示，从1993年至2016年底，柬埔寨已同各合作伙伴签署低利率的贷款协议，贷款总额达近83亿美元。



·据柬埔寨政府刚公布的报告指出，2017年第一季度，该国对中国的大米出口量达67482吨，同比增长82%。（越通社-VNA）