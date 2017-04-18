越通社简讯2017.4.18

·越南国家主席陈大光4月18日率领工作代表团赴岘港市对2017年亚太经合组织（APEC）领导人会议周的筹备工作进行实地考察。



·4月18日，越南政府总理阮春福出席平顺省北平县松平乡高科技农业综合区动工兴建仪式，并发布开工令。



·访问越南期间，4月18日下午，斯里兰卡总理拉尼尔•维克勒马辛哈出席越南-斯里兰卡投资合作论坛。这是两国企业寻找合作商机和推动双边经贸增长的良好机会。



·4月18日，越南第十四届国会常委会第九次会议期间，国会常委会举行质询和回答质询活动。劳动荣军与社会部部长和信息与传媒部部长接受质询。政府副总理武德儋出席并回答质询。



·4月18日，越南政府常务副总理张和平率领6号中央提案指导委员会的第三号考察团莅临海防市，就越南共产党关于革新领导方式和建设地方组织结构工作的各项主张和决议展开落实情况举行工作座谈会。



·4月18日，正在率团赴中国共同主持越中双边合作指导委员会第十次会议的越南政府副总理兼外交部长范平明同中国外交部长王毅举行会谈。



·4月18日在河内，越南社会科学翰林院举行题为“老街-云南边境地区可持续发展，存在问题与措施”的研讨会。



·4月18号，第10届亚太地区合作社部长会议在河内拉开帷幕。越南国家副主席邓氏玉盛出席开幕式。



·4月18日，越南青年国家委员会与新加坡全国青年理事会(NYC)在河内签署青年合作备忘录。



·4月18日上午，越南军队电信集团举办全国4G网络开通仪式。越南政府副总理武德儋在线发表指导性意见。



·4月18日，越南外交部在河内市举办题为“发挥媒体在宣传东盟共同体的作用”的研讨会，旨在向各媒体介绍有关东盟共同体的信息和资料，从而大力宣传东盟共同体，使人民群众充分意识到东盟共同体带来的利益。



·截至2016年12月31日，越南工商银行总资产达到949万亿越盾（约合412亿美元）,同比增长22%，完成2016年越南工商银行股东大会计划的107%。



·4月18日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22323越盾，较前一交易日保持不变。



·今年，越南纺织业力争实现较2016年增长6.5%到7%，出口金额达300亿美元以上的目标。



·针对沙特阿拉伯因担心禽流感疫情传入而暂停进口越南各类活家禽、种蛋和雏禽的信息，越南农业与农村发展部兽医局领导强调，越南尚未曾将活禽出口到任何国家，因此上述信息并未影响到越南。



·2017年民族乐器独奏与合奏艺术节于4月15日至23日在清化市蓝山剧院举行。每三年举办一次的该艺术节是保护与弘扬民族音乐价值的重要文化活动。



·17日晚间，菲律宾南部棉兰老岛的塔库荣市一家加油站发生两起爆炸，造成7人受伤。（越通社-VNA）