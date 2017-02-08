越通社简讯2017.2.8

·2月8日下午，越南国家主席陈大光在主席府会见赴越出席越老政府间联合委员会第39次会议的老挝总理通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）。

·越共中央宣教部2月8日在河内举行各省、中央直辖市省委、市委和中央直属机关党委报告员2月工作会议。

·国际知名专业财经杂志《环球金融》近日公布了年度“最佳财资和现金管理机构”评选结果。在越南，越南外贸股份商业银行（Vietcombank）出色超过国内其他银行并获得《环球金融》杂志的奖项。

·适值已故总书记长征诞辰110周年之际，越南国家主席陈大光在《人民军队报》发表题为《长征总书记——越南革命的优秀理论家、杰出领导者和伟大人格化身》的署名文章。

·2017年1月，越南政府同日本签署总额为1.797亿美元的《协助经济管理与提高经济竞争力计划》及《应对气候变化》等两个贷款协定。

·越南国库投资到位资金方面，截至1月31日，投资资金累计到位达8.15万亿越盾（约合3.7亿美元），完成计划的2.6%。其中，政府到位资金为5.7万亿越盾（约合2.5亿美元），完成计划的2.2%；其他投资项目到位资金达2.45万亿越盾（约合1.1亿美元），完成计划的5.1%。

·越南政府刚发布政府2017年1月例行会议决议。根据该决议，政府要求各部门、行业主管部门、地方政府积极制定新形势下推进股份制改革和国有资本退出进程以及提高国有企业经营绩效和市场竞争力的有效措施。

·越南胡志明市2017年1月的财政收入达35万亿越盾，其中国税收入达近24.6万亿越盾，同比增长13%，占既定目标的11%，创下10年以来该市国税收入新高。

·2月8日（即农历正月十二），越南南定省迎水仪式和祭鱼仪式在南定市禄旺坊陈祠遗迹区举行。该仪式拥有一百年的历史，是南定省陈祠庙会主要活动之一，其意义是对发展过程离不开渔业和河流的越南陈朝祖先表达感恩之心。

·越南财政部透露，截至1月31日，越南国库在河内证券交易所举行四场政府债券拍卖会，共募集10.032万亿越盾（约合4.56亿美元）。

·胡志明市大水镬（Cho Ray）医院刚公布，越南首例交叉换肾手术已成功进行。交叉换肾手术是针对血型不合而进行肾移植的方法。

·据越南财政部的评价，2017年一月份，国家预算收入约达97.4万亿越盾（约合43亿美元），完成年度预算的8%，相当于2016年1月预算收入的103.9%，其中，国内收入约达87.9万亿越盾、原油收入约达2.3万亿越盾、进出口活动收入约达19.2万亿越盾。

·按计划，第4届奥黛节将于3月份举行。为推崇该市女性之美，3月份内，该市旅游局将呼吁市民身穿奥黛工作出行，同时呼吁各家裁缝店、布料店铺推出折扣活动，此外各游乐园为穿着奥黛的游客进行门票优惠。

·河内市人民检察院根据越南《刑事法》第153条第四款，以“走私”罪名为由对于2016年8月份入境河内内排国际机场走私七尊黄金塑像的两名日本人进行起诉。据悉，上述两名被告人分别为Iwamura Masakazu（1971年出生）和Kitada Takayoshi（1983年出生）。

·2017年丁酉春节期间，大量游客游览越南北部广宁省芒街市。其中，住宿游客近5500人次，通过芒街国际口岸出入境的为3.76万人次，这是跨入2017旅游年令人印象深刻的数字。

·菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳说，虽然总统杜特尔特宣布恢复对“新人民军”作战，但政府与“新人民军”还是可能进行和平谈判，以结束双方持续了超过半个世纪的武装冲突。

（越通社-VNA）