越通社简讯2017.2.6

越通社河内2月6日——

·值此2017丁酉年新春庆祝之际，为响应胡志明主席提倡的新春植树节，2月6日上午（即农历正月初十），越南农民协会同永福省联合举行植树节活动。越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁出席。

·题为“加强国际和地区经济互联互通”的2017第27届越南国际贸易博览会（VIETNAM EXPO 2017）将从4月19日至22日在河内国际会展中心(ICE)举行。

·据世界银行发布的《2016年营商环境报告》显示，越南在190个国家中排名第82位，较2015年上升9位，为2008年以来位次上升最多。

·越南统计总局公布的数据显示，2017年1月工业生产指数预计同比小幅上涨0.7%，其中加工制造业增长4.7%、电力生产与分配行业增长5%、供水、污水及垃圾处理行业增长7.1%、矿业下降13.9%。

·越南计划投资部统计总局的数据显示，今年1月，越南全国共有新成立企业8990家，企业注册资本总额达90.3万一越盾，企业总数同比增长8.1%，投资额同比增长52.3%。

·2月6日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22197越盾，较前一周周末下跌1越盾。

·越南啤酒白酒和饮料协会表示，2016年，国内各家啤酒生产商啤酒生产量达近38亿升，达到计划的85.6%。若达到2017年增长目标的10%， 2017年啤酒生产量可达近40亿升。

·2017年承天顺化省提出该省各经济区、工业区吸引20个投资项目、协议资金总额达6万亿越盾的目标。

·据河内信息宣传局的消息，为期六天的2017丁酉春节书市街实现收入70亿多越盾（约合33.3万美元），销售量为25万册。

·2月6日上午，胡志明市证券交易所（HOSE）举行2017丁酉年新春开市仪式。越共中央政治局委员、胡志明市市委书记丁罗升出席并敲响开市铜锣。

·承天顺化省力争实现2017年9个乡达新农村建设标准。为了达到这一目标，该省将逐步提高农村居民的生活质量，打造许多新的生产模式，为居民创造稳定工作，其收入比去年增加近一倍。

·2017年越南广宁省安子春季庙会开庙仪式2月6日（即农历丁酉年正月初十）在广宁省汪秘市安子名胜古迹呈寺举行。

·据胡志明市旅游局的统计数据，2017年春节期间，赴胡志明市游客数量较去年同期大幅增加，日均国际游客量约达4万至4.5万人次。

·为了游客“欢逛庙会、踏青春游”，越捷航空公司启动了 “12点了，越捷吧！” 大型促销活动。

·越南体育总局2月6日称，越南体育代表团将赴日本参加从2月19日至27日举行的第八次亚洲冬季运动会（简称亚冬会），这是越南首次参加亚冬会。

·越通社驻曼谷记者援引泰国商务部公布的信息称，该国预计2017上半年将清空剩余的801万吨大米储备。（越通社-VNA）