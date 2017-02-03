越通社简讯2017.2.3

越通社河内2月3日——

·2月3日，越南政府总理阮春福主持召开2017丁酉鸡年首个政府例行会议。会议上，阮春福总理要求各部委行业抓紧时间开展生产经营活动，确保春节后各项工作尽快步入正常工作轨道。

·值此2017丁酉鸡年新春到来暨越南共产党建党87周年之际，2月3日上午，越共中央政治局委员、河内市委书记黄忠海走访慰问越南纺织服装集团（Vinatex）和冬春针织一人有限公司的全体员工。

·越南国家副主席邓氏玉盛2月3日出席在和平省高峰县边防部队司令部技术局举行的“世世代代铭记胡伯伯功劳” 2017丁酉年新春植树节启动仪式。

·2017年1月全国共有24个省市有新批外资项目，其中平阳省以注册资金达6.66亿美元，占全国注册总额的53.6%，成为全国吸引外资最多的省份；北江省位居第二，注册资金达1.59亿美元，占12.8%。

·河内内排国际机场海关分局代表透露，2017丁酉年春节期间，通过内排机场出入境的旅客量猛增。具体为，进出港航班逾1200架次、出入境旅客量逾11万人次，同时进出口总额约达1750万美元。

·妪姬国母庙会开庙仪式2月3日（即农历正月初七）在越南富寿省下和县贤良乡隆重举行。

·越南海阳省崑山劫泊遗迹管理委员会透露，今年前往崑山劫泊遗迹区参观的游客量比前几年大幅度增长，在春节假期5天内，游客量达12万人次。

·据越南统计总局透露，2017年1月全国新批外资项目共175个，注册资金达近12.44亿美元，项目数量和注册资金同比分别增长37.8%和23%。

·在1月份对越进行投资的31个国家和地区中新加坡以注册资金达4.16亿美元、占新批总额的33.5%排名第一；韩国以注册资金达3.47亿美元、占新批总额的28%位居第二，其次为中国、日本、马来西亚和萨摩亚。

·日本外务省2月3日公布，该省将对在日务工越南护士及护理人员延长居留期限。

·2017年布鲁塞尔国际旅游展从2月2日至5日在比利时海瑟尔展览中心举行。

·据芹苴市文化体育旅游局的消息，在2017丁酉年春节期间，芹苴市接待游客量约达65万人次，同比增长7%，其中过夜游客达5.91万人次，同比增长7%，国际游客量占25%，旅游营收额达690亿越盾（约合305万美元），同比增长7%。

·今年的香迹寺庙会从正月初六至农历三月底举行，设多项精彩的文化、文艺、体育活动。

·美国刚成立东南亚问题的议员小组，目的在于加强美国与东盟之间的关系，主要任务是维护美国在与东南亚地区关系中的安全和经济利益。

·老挝计划与投资部部长代表表示，2017年老挝力争实现对外贸易额达89.4亿美元的目标。（越通社-VNA）