越通社简讯2017.2.17

·越南国家主席陈大光2月17日在主席府会见到访的新加坡最高法院首席大法官梅达顺（Sundaresh Menon）时建议，越新两国法院有关部门应继续扩大合作，促进司法改革过程，同时制定符合各自国家特点的现代与高效的司法体制。



·越南政府总理阮春福2月17日下午在政府总部会见正在访越的英荷跨国消费品公司联合利华（Unilever）总裁保罗·波尔曼（Paul Polman）。



·2月17日下午，越南政府总理阮春福在政府总部会见英国怡和集团（Jardine Matheson）主席亨利·凯瑟克爵士（Henry Keswick）。



·2月17日上午，越南国会主席阮氏金银在国会大厦会见前来礼节性拜会的瑞典驻越大使佩雷里克•霍格贝尔格（Pereric Hogberg）。



·2月17日，2017年APEC峰会议秘书处与外交部在芽庄市联合召开会议，通知关于将从2月18日至3月3日举行2017年亚太经合组织（APEC）第一次高官会（SOM 1）及系列会议的相关内容。



·越南时间2月16日晚，二十国集团（G20）非正式外长会议在德国波恩（Bonn）市世界会议中心开幕。越南政府副总理兼外交部长范平明与越南代表团以2017年亚太经合组织（APEC）峰会东道国的资格出席会议。



·越南政府副总理郑廷勇2月17日率团调研河内市交通和环境等各重点项目建设情况。



·为进一步加强越柬全面友好关系，越南公安部代表团同柬埔寨内政部代表团2月17日在金边进行会谈，并签署开展越南公安部与柬埔寨内政部之间的2017年合作计划的会议纲要。



·2017年亚太经合组织（APEC）第一次高官会（SOM 1）及系列会议将于2月18日至3月3日在越南庆和省芽庄市举行，其相关筹备工作已经就绪。



·2月17日，越南国家银行行长黎明兴与柬埔寨国家银行行长谢占多承诺加强紧密务实合作。



·2016-2017年产期，尽管一些地方受到昆虫和干旱的影响导致胡椒产量下降，但全国胡椒产量至少增长15%。



·越南嘉莱省人民委员会已批准2016-2018年阶段的61个招商引资项目，其投资总额逾25万亿越盾（约合12亿美元）。



·巴地头顿省力争实现2016-2020年阶段吸引外商投资项目100个，注册总额为30亿美元，内资项目100个，注册总额为500万亿越盾（约合21.7亿美元）。



·截至2017年1月底，越南赴世界70个国家和地区投资项目累计达1188个，注册资本总额达近214亿美元。



·柬埔寨首相洪森表示，由于旅游、建设、农业及纺织服装等领域增长率较高，因此2017和2018年该国经济增长率将保持在7%的水平。



·澳大利亚边境执法署（ABF）2月17日通报称，该机构已扣押在澳大利亚海域非法捕取海参的29名越南渔民。（越通社—VNA）