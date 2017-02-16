越通社简讯2017.2.16

越通社河内2月16日——

·2月16日，越南国家主席陈大光致电祝贺别尔德穆哈梅多夫再次当选土库曼斯坦总统。



·2月16日上午，越南政府总理阮春福、副总理武德儋和中央各部委、行业领导代表莅临和乐高科技园区调研。



·应越南国会主席阮氏金银的邀请，俄罗斯联邦委员会（即俄罗斯议会上院）主席瓦莲京娜·马特维延科（Valentina Ivanovna Matvienco）女士将于2月20日至22日率领俄罗斯联邦委员会高级代表团对越南进行正式访问。



·2月16日，越南农民协会中央委员会同南定省在胶水县胶进乡举行2017年丁酉新春新农村建设与下田节，越南国家副主席邓氏玉盛出席。



·2月16日，越南外交部副发言人阮芳茶在回答记者关于朝鲜公民金楚（Kim Chol）在马来西亚被杀害事件，越南对此有何反应的提问时已指出： “越南强烈谴责任何形式和任何目的的犯罪行为。我们愿与各国在防范与打击各种罪犯工作加强合作。针对马来西亚发生的事件，越南各职能机关正与马方紧密配合，澄清相关信息。”



·越南政府总理近日批准有关至2025年提高越南物流业竞争力及促进物流业发展的行动计划。 据该计划，越南力争至2025年实现物流业对GDP贡献率达到8%至10%；物流外包比例达50%至60%；物流成本占GDP比重降至16%至20%；越南在全球物流绩效指数排名前50位等的目标。



·河内市人民法院2月16日对涉嫌远洋运输一人有限公司（Vinashinlines）贪污案的四名被告人进行初审开庭审理。



·越通社驻印度记者报道，越南驻印度大使馆2月15日下午在新德里国际展览中心（Pragati Maidan）举行越南旅游与航空促进研讨会。越南驻印度大使孙生成同越南国内外诸多旅游及航空公司代表一同参加。



·越南卫生部预防卫生局16日表示，据世界卫生组织（WHO）的消息，自去年10月亚型H7N9禽流感疫情在中国呈蔓延趋势，尽在2017年前2个月共确诊340个感染病例，成为2013年以来的第5次流行。大部分感染病例有活家禽接触史或曾到活禽市场，但目前仍未发现人传染人的情况。



·2025年前，环境产业将成为对经济做出重要贡献，基本满足国内环境保护的需求，逐步实现具有竞争力的环保技术、设备、服务和产品出口的重要经济产业，这是越南政府刚批准的2025年前越南环境产业发展提案中所提出的目标。



·平阳省计划与投资厅厅长阮青竹透露，2017年，该省提出吸引外商直接1投资（FDI）资金达14亿美元的目标，其中，该省注重投资于持有现代生产技术的外资项目，尤其是发展高质量城市和服务业的大项目。



·据2017年越南河内国际旅游展（VITM 2017）组委会的消息，今年国际旅游展将以“河内——越南旅游目的地”为主题。组委会将在本次展会上大力推介河内市旅游产品，诸如还剑湖步行街、越南奥戴空间、河内奥戴节、河内传统工艺村旅游节、河内古街探索旅游路线等。



·为有效提高2016—2020年胡志明市公共管理效益指数（PAPI），该市人民委员会将加大该指数有关内容的实施力度，其中着重提高基层群众的参与度、政府官员解答力度、公共事务透明度及反腐效率等指数。



·河内市建设规划局近日举行仪式，公布涵盖南慈廉郡米池、忠文、富都等坊的河内市升龙大道以南功能城区详细规划。



·从2月15日至17日，由英国UBM 展览集团主办的2017年南亚旅行与旅游交易会是南亚地区一流的国际旅游展，为各家航空公司、酒店、旅行社等从事旅游业的企业提供沟通交流以及寻找合作伙伴和营销机会的良好平台。



·截至2016年底，坚江省旅游共吸引270个投资项目，其中富国岛县的投资项目220个，投资总额达222万亿越盾（约合97.3亿美元），目前已投入运营的项目30个。尽管如此，人力资源始终是困扰当地旅游企业的问题。



·2016年继续成为越捷航空公司成功的一年。2016年，越捷航空实现营业收入27.532万亿越盾（约合12亿美元），利润达2.394万亿越盾（约合1亿美元），航班座位利用率达88.9%，旅客运输量超过1400万人次，为越南航空产业的发展作出积极贡献，满足旅客商务旅游出行需求。



·2月16日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22234越盾，较前一交易日上涨2越盾。



·美国福布斯杂志最近评选出2017年全球最便宜的21个旅游胜地，其中越南北部山区名列第一 。 （越通社-VNA）