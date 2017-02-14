越通社简讯2017.2.14

越通社河内2月14日——

·越南第十四届国会常委会第七次会议将于2月20日至21日在河内召开。



·越通社驻联合国记者报道，各国议会联盟(IPU)与联合国2月13日在美国纽约举行2017年度议会听证会。今年听证会以“蓝色世界：保护海洋，保护地球，在2030年可持续发展议程的背景下确保人类福利”为题。越共中央政治局委员、越南国会常务副主席丛氏放率领越南代表团出席。



·越通社驻新加坡记者报道， 新加坡贸易与工业部部长林勋强（Lim Hng Kiang）2月13日表示，尽管离贸易自由化目标还有较远距离，但亚太经合组织成员经济体依然要坚持走经济一体化道路，并将其视为首要的优先任务。



·越通社驻雅加达记者报道，越南国家审计署审计长胡德福率团出席从2月13日至14日在印度尼西亚巴厘岛举行的最高审计机关亚洲组织（ASOSAI，简称：亚审组织）理事会第51次会议。



·“超过60%的越南日资企业拟拓展在越业务并继续将越南视为重要投资目的地。” 日本贸易振兴机构（Jetro) 驻河内代表处首席代表川田（Atsusuke Kawada）2月14日在河内举行的题为“越南日资企业生产经营情况考察”新闻发布会上如是表示。



·2月14日，河内市人民委员会主席阮德钟与法语国家市长国际协会(AIMF) 常务秘书皮埃尔·巴耶（Pierre Baillet）举行工作座谈。



·2月14日下午，荷兰Bejo(必久)种子有限公司（(简称必久公司）赴越南河南省实地考察建设越南与东南亚地区高品质蔬菜育种研究中心。



·海关总局2月13日透露，2017年1月份越南对东盟的9座以下汽车进口量骤增，同比增长233%。 具体为，2017年1月份，越南对东盟的9个座位以下汽车进口量达3408辆，占越南9座以下汽车进口总量的62.8%。主要原因是自2017年1月1日起对东盟的9座以下汽车的进口关税从40%降至30%。



·据义安省投资促进和扶持中心，诸多国际投资商已登记参加该省人民委员会主办的2017丁酉年新春投资商见面会，其中有来自日本、韩国、泰国、澳大利亚等国的大型集团。



·航空运输领域的专业网页 Hoppa刚刚公布有关世界最廉价旅游地名单的年度报告。在东南亚地区中，越南的胡志明市、泰国的曼谷和马来西亚的吉隆坡跻身该名单。



·据越南工商会芹苴分会代表透露，2017年越南查鱼出口量有望增长20%。 值得一提的是，2017年越南查鱼对亚洲市场，尤其是中国的出口量有望是美国市场的1.5倍。



·越南水产品出口及加工商协会（VASEP）透露，2016年越南虾类出口额达31.3亿美元，同比增长75%。其中，白对虾出口额占虾类产品出口额的61%、老虎虾占31%及其他虾类占8%。



·越南纺织协会（Vitas）代表透露，2016年越南对美国及日本纺织品服装出口总额达150亿美元。



·越南国家银行2月14日上午将越盾兑美元中心汇率定为22235越盾，较前一日上涨1越盾。



·越南汽车生产商协会（VAMA）公布，2017年1月份越南汽车销量达20232辆，环比下降39%。



·2月14日在芹苴市，该市文化体育与旅游厅同市贸易投资促进和展会中心联合举行第六次南部民间饼食节。



·正在俄罗斯进行训练的陈俊明和陈明胜将参加于2月20日至3月3日在莫斯科举行的2017“俄航杯”国际象棋公开赛。



·越通社驻新加坡记者报道，应新加坡外交部长维文•巴拉科瑞斯南（Vivian Balakrishnan）的邀请，老挝外交部部长沙伦赛·贡玛希（Saleumxay Kommasith）自2月12日至14日对新加坡进行访问。



·越通社驻马来西亚记者报道，马来西亚与新加坡警察成功逮捕“非洲骗局”诈骗案的34名嫌犯，涉及在新加坡与马来西亚5个州进行诈骗行为，涉及金额超过2160万令吉（约合500万美元）。



·越通社驻新加坡记者报道，新加坡旅游局（STB）2月14日公布，新加坡2016年的国际游客到访量达1640万人次，同比增长7.7%。此外，旅游业收入达到248亿新元（约合177亿美元），同比增长13.9%。



·越通社驻泰国记者报道，2月14日上午，泰国和美国在春武里府莎打厝(Sattahip)海軍基地共同举办为期10天的2017年金色眼镜蛇（Cobra Gold）联合军演，吸引29个国家参加。 （越通社-VNA）