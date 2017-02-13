越通社简讯2017.2.13

越通社河内2月13日——

·2017年亚太经合组织(APEC)第一次高官会（SOM 1）和相关会议将于2月18日至3月3日在越南庆和省芽庄市举行，吸引来自21个经济体成员1500名代表，太平洋经济合作理事会、APEC工商咨询理事会（ABAC）、各国际和地区组织以及企业界代表与会。

·2月13日，越南政府总理阮春福会见希腊外长尼科斯·科恰斯。

·应越南政府副总理兼外长范平明的邀请，希腊外长尼科斯·科恰斯从2月12日至14日对越南进行正式访问。2月13日，越南政府副总理兼外长范平明同希腊外长尼科斯·科恰斯举行会谈。

·越南工商部部长陈俊英日前向澳大利亚贸易部长和该国农业和水资源部长致函要求该国考虑早日取消对虾和未煮熟的对虾肉进口暂停令。

·岘港市高新技术区后勤服务开发项目获得投资许可, 投资总额逾1400万美元。

·越南工商部刚出台关于批准《至2025年越老和越柬边境口岸物流仓储系统发展规划和2035年愿景》的条例。

·据最新公布的数据显示，2016年新加坡生育率从1.24跌至1.2，与2010最低水平的1.16相当。

·据越南海关总局电子网站的消息，2017年1月份，中国、韩国和美国仍是越南最大贸易伙伴。

·2月13日，越南岘港百科大学举行该大学电子通讯系、嵌入式系统系两个先进课程荣获东盟大学联盟颁发的东盟大学网络质量保障证书授证仪式。

·2月13日，太原省博物馆和同喜县人民委员会在太原省同喜县联合举行“黄沙、长沙归属越南：历史证据和法律依据”地图资料展开展仪式。

·捷星太平洋航空公司（Jetstar Pacific）代表透露，捷星航空集团捷星航空公司近日公布开通两条越南至澳大利亚的廉价航线。

·据越南汽车生产与进口协会的数据, 2017年1月份越南汽车销售总量达20232辆，较上个月减少39%。

·2月13日，日本国际协力机构（JICA）代表与同奈省人民委员会领导举行工作座谈会，就从日本贷款建设的仁泽一号供水厂（第一期）效率进行评估。

·第六届邦美蜀咖啡节、2017年西原锣钲文化联欢会及第四次西原地区促进投资会议将自3月8日至11日同时举行。（越通社 - VNA）