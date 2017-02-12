越通社简讯2017.2.12

越通社河内2月12日——

·2月12日，越南政府总理阮春福率团莅临北宁省调研。

·2月12日上午，越南国家副主席邓氏玉盛在海阳省崑山劫泊国家级特殊遗迹区同海阳省主要领导人举行工作会议。

·2月12日，越南胡志明共青团中央委员会同南定省人民委员会联合举行2017丁酉年“永远铭记胡伯伯功劳”的植树节启动仪式暨欢迎各级共青团大会与第九次全国共青团大会的竞赛活动启动仪式。

·2017年亚太经济合作组织(APEC)会议将在岘港、河内、胡志明市、会安、芹苴、下龙湾及芽庄等地召开，其中岘港市被选为2017年APEC主要活动的举办地。

·越南工贸部刚批准2017年国家贸易促进计划主办单位的199个提案，经费总额为930亿越盾。

·截至2020年，辅助工业产品将可满足越南国内生产需求的45%，至2025年该数子达到65%。这是越南政府总理刚批准关于2016-2025年阶段越南辅助工业发展计划所提出的目标。

·2月12日上午（即农历正月十六），海阳省在昆山庙隆重举行2017年昆山—劫泊春节庙会开庙仪式，九品莲花座落成典礼和竹林禅派第三祖玄光尊者逝世683周年纪念典礼。

·2月11日在槟椥省，槟椥省隆重举行南海鲸鱼节，吸引了当地政府和众多渔民参加。这是渔民们的传统心灵文化事件。

·白俄罗斯总统卢卡申科于1月9日签署命令，规定自2017年2月12日起，包括越南在内的80个国家的公民可入境白俄罗斯免签不超过5天。

·据悉，从2月12日起，80个国家公民通过《明斯克国家机场》入境白俄罗斯免签不超过5天。

·2月11日（即农历正月十五），众多旅老越南人与佛教信徒纷纷前往设在老挝首都万象的佛迹寺参加由该寺举行的元宵节活动。

·2017年越南老街—西北地区国家旅游年正式启动。（越通社 - VNA）