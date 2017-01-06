越通社简讯2017.1.6

·1月6日上午，越南工商部在河内举行2017年任务部署视频会议，越南政府总理阮春福出席并发表讲话。

·在越南建设部于1月6日上午举行的2016年工作总结暨2017年工作部署会议上，越南政府副总理郑廷勇发言时强调，如果管理能力不足，基础设施建设发展再好也将无济于事。

·1月6日，越老友好协会第五次会议暨2016年越老友好协会工作总结和2017年工作任务部署会议在得乐省邦美蜀市举行。

·截止2016年底，越南投资与发展银行（BIDV）的税前利润达7.507万亿越盾，同比增长7%；总资产逾1007.33万亿越盾，同比增长17.5%，占越南各银行总资产的14%。

·1月6日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22154越盾，较前一日下降5越盾。

·1月6日，越南安沛省在韩国首尔举行题为“安沛：发展潜力及投资商机”投资促进会议。安沛省省委书记、人民议会主席范氏清茶，越南驻韩国大使范有志和韩国150家企业代表等与会。

·2016年，茶荣省向8个投资项目颁发投资许可证，注册资本超过100亿越盾和2.55亿美元，其中外国投资项目共4个。特别是该省定安经济区和龙德工业区投资项目48个，已投入运行的项目22个，为1.3万名劳动者创造就业机会。

·2016年越南钢铁行业的出口额达24亿美元，进口额达91亿美元。因此，越南钢铁行业贸易活动呈逆差之势，达67亿美元。

·据越南皮革与鞋业协会的预测，2017年，该行业的生产与出口活动有望实现增长态势，出口额预计达180亿美元，同比增长10%以上。

·据越南胡志明市劳动市场信息与人力需求预测中心报告，2017年第一季度全市各行业需招聘6.9万名工作人员。

·胡志明市电力总公司发起的“2016年节约家庭用电”运动吸引52万户家庭参加，节省用电量3.4亿多千瓦时，节约购电成本6394亿越盾，使该市二氧化碳排放量减少19万多吨。

·2017丁酉鸡年春节前，越南红十字会中央委员会17个领导代表将陪同党和国家领导前往全国22个受灾严重和贫困省市开展走访慰问活动。

·1月6日，世界展望会(WorldVision)越南分会在河内举行“阻止对儿童的暴力”项目的启动会。

·越南电影节开幕式1月5日晚在印度Habitat中心举行，该活动是由越南驻印大使馆与印度文化关系委员会（ICCR）联合举办的庆祝越印建交45周年和两国建立战略伙伴关系10周年的活动之一。

·中国红十字会1月6日向越南红十字会转交10万美元善款，以帮助越南中部洪水灾区人民克服自然灾害后果。

·全球最大的旅游网站猫途鹰（TripAdvisor）日前公布2016年旅行者评选的世界上15个最具吸引力的目的地名单。其中，越南广南省会安古城位居第5。

·缅甸联合监督委员会（JMC）某官员透露，缅甸政府、各政党与各少数民族武装1月5日在德林达依省（Tanintharyi）举行首场全国政治对话。各独立对话将从现在至1月17日分别在Dawei、Myeik和Kawthaung三县举行。

·截至1月6日，泰国南部各府仍被洪水淹没。据最新消息，洪水已造成许多人死亡，数万人受灾。（越通社—VNA）