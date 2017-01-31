越通社简讯2017.1.31

越通社河内1月31日——

·值越南共产党建党87周年，喜迎2017丁酉年春节以及同塔省高岭市成立10周年之际，高岭市人委会举行题为“高岭市——为莲花土地之称而骄傲”的文艺交流会。

·越南国家输电总公司所属二号输电公司日前透露，该公司已完成多项重点工程项目，为预计于今年11月在岘港市举行的2017越南亚太经合组织领导人非正式会议做好准备。

·据同奈省计划与投资厅代表表示，2017年该省将加大投资、贸易与服务促进力度，以吸引日本、欧盟、韩国、中国台湾等重要市场的投资。

· “2017丁酉春节书街”从1月30日至2月5日举行。该活动旨在为首都市民创造读书文化空间，弘扬读书文化，发展读书活动。

·尽管2017年越南水产出口将面临市场、竞争压力大以及该行业内仍存在的不足之处等困难，但水产出口总额有望达74亿美元，同比增长5%。

·恰逢2017丁酉新春佳节到，为响应2·2世界湿地日，越南自然资源与环境部与太平省人民委员会将于2月5日在太平省太瑞县瑞春乡太瑞红树林联合举行集会暨红树植树节。

·阮惠花街将于2月1日（丁酉年农历初五）晚上10时结束，比原定农历初四结束的计划延长1天，以便满足市民观赏各式花卉的需求。

·从1月25日至1月30日期间，阮惠花街接待国内外游客多达100万人次。今年的阮惠花街长720米，分为“胡志明市之春”、“文明、现代、温情城市”和“让渴望焕发光彩”三个展区。

·题为“敞开怀抱迎新友”的2017年芽庄海洋节自6月10日至13日举行，其包括文化、社会、体育等近50项活动，以弘扬庆和省有关海洋岛屿及特色文化的优势及潜力。

·2017年，前江省将继续改善投资环境，采取一系列措施，力争增加吸引10个投资项目，吸引投资1.6亿美元，创造5000个就业机会。

·2016-2020年西原地区中期投入增加到62.1万亿越盾，其中中央财政出资55.675万亿越盾，是2011-2015年的143%。

·2017年1月31日上午，柬埔寨救国党（CNRP）议员继续抵制国会特别会议，以反对国会修改《国会内部章程》，取消“国会政党领袖”和“国会少数党议员小组组长”的职位。 （越通社-VNA）