越通社简讯2017.1.22

越通社河内1月22日——

·越通社特派记者报道，越南时间1月21日，越南政府总理阮春福抵达河内，圆满结束赴瑞士达沃斯出席于1月17日至21日举行的第47届世界经济论坛年会之旅。值此机会，越南外交部常务副部长裴青山就阮总理此次出席年会所取得的结果接受媒体记者的采访。 裴青山副外长表示，阮春福总理出席第47届世界经济论坛年会之旅取得许多重要成果。



·1月22日，越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁已赴茶荣省调研当地经济和社会发展情况。



·值此新春佳节即将到来之际，1月22日，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记丁罗升率团向第七军区某师干部和战士拜年。



·1月22日，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长范明正已率团赴广南省走访慰问该省武装力量、优抚家庭及越南英雄母亲并送上新春祝福。



·值此2017丁酉年春节之际，1月22日，西北地区指导委员会工作代表团赴老街省沙巴县，向当地居民拜年。



·越南驻美国大使馆1月22日举行2017年春节招待会。旅美国华盛顿和附近地区越侨、越南驻美代表机构工作人员、越南留学生参加活动。



·基于年轻人口、中产阶级人数日益增多以及东南亚经济增长最快的国家之一等的因素，目前越南零售市场颇具日本企业的目光。



·越南拥有海洋岛屿资源优势，近年来，越南已制定众多主张和措施，旨在加强海洋岛屿以及海岸管理、保护与开发工作，并取得了基本成就。



·目前越南潜在的海水养殖面积达逾22.4万公顷。从2010年至今，海水养殖业的面积和产量不断提升。



·包括多项2017丁酉迎春文艺活动在内的“越南春节”活动正在河内市古街区举行。银行街金银亭举行鼓行、金黄、东湖等三种民间画展。 （越通社-VNA）