越通社简讯2017.1.21

·1月21日，越南国家主席陈大光与中央工作代表团看望慰问第九军区武装力量干部战士并向其致以新春祝福。



·1月21日，越南国家主席陈大光率领中央工作代表团莅临安江省走访慰问该省话山县人民并向其赠送春节慰问品。



·越南时间1月21日下午，越南政府总理阮春福抵达首都河内，圆满结束应世界经济论坛主席施瓦布的邀请从1月17日至21日赴瑞士达沃斯出席第47届世界经济论坛年会之旅。



·据越通社特派记者报道，在出席世界经济论坛2017年年会期间，1月20日下午，越南政府总理阮春福会见CNN国际新闻网络首席商务官拉尼•拉得（Rani R. Raad）。



·在瑞士达沃斯举办的2017年世界经济论坛第47届年会期间，越南政府总理阮春福率团出席题为“在第四次工业革命中加强管理强度”的讨论会。



·越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁1月21日莅临永隆省走访慰问当地革命有功者和贫困户，并赠送春节礼物。



·1月20日，越南驻老大使馆在万象举办2017年春节招待会。老挝人民革命党中央政治局委员、万象市市长辛拉冯·库派吞，老挝人民革命党中央书记处书记、中央宣训部部长吉乔•凯坎匹吞（Kikeo Khaykhamphithoun）、老挝人民革命党中央委员、外交部部长沙伦赛·贡玛希（Saleumsay Kommasith）等出席。



·据亚洲科技（Techinasia）网报道，2016年是包括越南在内的东南亚地区的创业项目引资活动大获成功的一年。越南创业项目引资6090万美元。



·2017丁酉春节报刊展暨题为“贺新春、贺生肖”美术展览会1月21日在承天顺化省举行。



·尽管2015年仅居第四位，但是2016年泰国已超过中国、韩国、印度等大型市场成为越南最大的汽车供应市场。



·2017丁酉春节书法活动1月21日上午在河内市文庙-国子监正式开幕，目的是推崇越南人勤奋好学、尊师重道、尊重人才等优良传统，同时满足人民年初求字的需求。



·据男子网球职业联合会（ATP）近日公布的最新排名，越南网球名将李黄南的名次上升1位，位居世界第640。



·越南维和中心刚正式开通门户网站仪式，网址为http://www.vnpkc.gov.vn。（越通社—VNA）