越通社简讯2017.1.20

·越共中央总书记阮富仲1月20日赴边防部队司令部总部，向全体边防部队干部战士拜年。



·越南国家主席陈大光和夫人1月20日下午在胡志明博物馆同回国参加2017年“家乡之春”活动的旅外模范越侨代表举行见面会。



·越南政府总理阮春福当地时间1月19日下午出席并在三场讨论会发表讲话；分别与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）、荷兰首相和皇后、瑞士总统、斯里兰卡总理以及字母（Alphabet）集团执行总裁埃里克·施密特（Eric Schmidt）、英国保诚集团（Prudential）主席孟德慷（Paul Manduca）、凯雷集团（Carlyle）董事总经理马鼎文（David Marchick）、高通（Qualcomm）集团董事长保罗雅各布（Paul E.Jacob）、瑞士再保险公司（Swiss Re）首席执行官缪汶乐（Christian Mumenthaler）等世界一流集团领导进行会见和会晤。



·为期3天的越南第十四届国会常委会第六次会议1月20日上午正式闭幕。国会主席阮氏金银出席会议。



·越南时间1月20日，亚洲协会（Asia Society）在美国纽约举行题为“不确定的未来：APEC与亚太地区的自由贸易”研讨会。



·1月20日上午，越南人民军副总参谋长范玉明上将在越南国防部总部与英国皇家级军医主任马丁∙布里尼尔少将（Martin Bricknell）一行举行会谈，就越南开展联合国维和二级野战医院的相关事宜进行讨论。



·越南劳动荣军社会部日前在河内举行仪式，接受由日本中小企业国际人力发展协会向越南伤残军人和残疾人赠送的1000辆轮椅。



·由于从印度尼西亚进口越南的诸多农产品被检出携带活虫，越南农业与农村发展部1月19日发布通知，暂停从该国进口的部分农产品。



·根据越南评估报告股份公司2016年越南企业500强名单排行榜（VNR500）, 越南石油集团居首位，依次是越南三星电子（Samsung Electronics）有限公司、越南军队电信集团（Viettel）、越南电力集团、越南汽油集团等。



·广平省省将与TripAdvisor（猫途鹰）网页签署价值为4.5万美元的旅游宣传合同。



·据中国媒体报道，2017年春节期间，该国旅游消费意愿更加强烈，而东南亚依旧是中国春节期间受欢迎的出境游目的地。



·越南文化体育与旅游部代表透露，越南正在东盟十国市场大力开展2017老街西北地区国家旅游年推介活动。



·近日，信义总公司在同奈省仁泽县协福乡仁泽三号工业区动工兴建年产量达3200万吨的速溶咖啡生产厂。



·加拿大著名美食点评网站Yelp Reviews Canada 日前发布了加拿大最佳餐厅100强，其中越南餐厅共4家名列其中。



·泰国总理巴育日前宣布，该国计划在2017年清理全部剩余的库存大米。（越通社—VNA）