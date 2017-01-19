越通社简讯2017.1.19

越通社河内——

·越南国家主席办公厅1月19日在河内召开2016年工作总结暨干部职工会议，国家主席陈大光同国家副主席邓氏玉盛一同出席。



·出席第47届达沃斯经济论坛期间，当地时间1月19日上午，越南政府总理阮春福会见世界银行行长金墉。



·越通社特派记者报道，1月18日下午，越南政府总理阮春福会见前来报道2017年世界经济论坛年会相关活动的国际媒体记者。



·越南政府副总理郑廷勇在越南国家石油集团（PVN）1月19日召开的2016年工作总结暨2017年工作部署会议上要求该集团凝心聚力，采取措施，超额完成2017年目标任务。



·值此2017年春节即将来临之际，以越共中央政治局委员、胡志明市委书记丁罗升为首的胡志明市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会代表团走访慰问该市公安局社会秩序犯罪调查警察队（PC45）和大水镬（Cho Ray）医院。



·值此2017年春节即将来临之际，1月19日，越南佛教协会中央治事委员会常务副主席释青绕和尚率团前往越南祖国阵线中央委员会总部向该委员会工作人员送上新春祝福。越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长陈青敏亲切会见了释青绕和尚一行。



·1月19日，越南外交部举行2017年新春外国驻越外交机构代表、新闻随员、外国新闻媒体记者见面会。



·1月19日，越南广宁省芒街市举行跨海安坊卡龙（Ka Long）边境江的临时浮桥动工仪式。



·2016年越南全国进出口总额达3506.9亿美元，同比增长7.1%。其中，出口额达1765亿美元，同比增长8.9%；进口额达近1741.9亿美元，同比增长5.2%。2016年越南实现贸易顺差额达23.2亿美元。



·越南国家银行1月19日上午将越盾兑美元中心汇率定为22180越盾，较前一日上午增长16越盾。



·据世界经济论坛刚刚公布的排行榜，河内与胡志明市跻身世界最活跃的十大城市之列。具体，胡志明市位居第二及河内位居第八。



·题为“以胡志明主席名字命名的城市—辉煌的渴望”的2017年胡志明市丁酉春节书街将于2017年1月25日至31日（即农历2016丙申年腊月二十八至2017大年初四）在第一郡麦提布-阮惠-吴德继街开街。



·1月19日下午在河内，河内古街区管理委员会举行诸多文化活动，庆祝2017年丁酉春节。（越通社-VNA）