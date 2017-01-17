越通社简讯2017.1.17

越通社河内——·值此越南与中国建交67周年之际，越中两国领导互致贺电。



·1月17日，越南国家主席陈大光和越南政府副总理兼外长范平明分别向乌兹别克斯坦共和国领导致电祝贺越南与乌兹别克斯坦与越南建交25周年。



·应世界经济论坛执行主席施瓦布（Klaus Schwab）的邀请，1月17日上午，越南政府总理阮春福已率领越南高级代表团前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛2017年年会。



·访问越南期间，1月17日上午，日本首相安培晋三同越南政府总理阮春福共同主持越日企业家座谈会。



·访越期间，1月17日上午，日本首相安倍晋三在河内会见越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、越日友好议员小组主席范明正。



·1月17日下午，日本首相安培晋三与夫人圆满结束从1月16日至17日应越南政府总理阮春福对越南进行正式访问之旅。



·越通社驻日本首都东京记者报道，日本首相安倍晋三对越南进行正式访问已成为日本媒体关注的焦点。



·1月17日下午，越南国会主席阮氏金银与槟知省领导向槟知省军事指挥部拜年。



·越共中央办公厅1月16日下午在河内举行2016年工作总结暨2017年任务部署会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记丁世兄出席并发表指导性讲话。



·1月17日，越南政府副总理王廷惠与国家审计署举行工作沟通会，就国企结构重组和企业价值的确定等问题进行讨论。



·1月17日在河内，越南妇女联合会第十六届中央委员会举行第十次会议，就2016年联合会工作和妇女运动进行小结，同时部署2017年工作任务。越共中央政治局委员、祖国阵线中央委员会主席阮善仁出席会议。



·值此2017丁酉年即将到来之际，1月17日，越共政治局委员、国会常务副主席丛氏放同国会及越南红十字会工作代表团走访慰问北江省安世县同王、同进两乡的优抚家庭、贫困户及橙剂受害者送上新春祝福，并向其赠送慰问品。



·越通社驻北京记者报道，1月16日晚，越南驻中国大使馆举行2017年丁酉年春节见面会，越南驻中国大使馆及越南驻中国代表机构的干部、人员及众多旅居中国的越南人一同参加。



·越南政府总理刚责成财政部从国家粮食储备库调取1105多吨大米，免费发放给嘉莱和得乐两省。



·英国渣打银行（Standard Chartered）近日发布的全球经济研究报告显示，2017年越南国内生产总值（GDP）将重回发展轨道，保持6.6%的增长速度。



·越南工贸部透露，越南刚刚与菲律宾达成延长对菲大米出口协议期限的共识，延期时间为2年，即2018年12月31日满期。



·越南国家银行1月17日上午将越盾兑美元中心汇率定为22168越盾，较前一日上涨7越盾。



·越捷航空公司开通胡志明市至台湾台中直达航线。



·1月17日在河内友谊文化宫，河内市新闻工作者协会举行2017年河内丁酉春节报刊展。



·越南林同省人民委员会近日公布已经改变了“第一次大叻樱花节”的举办计划。据此，大叻樱花不是在以前公布的2017年1月中旬举行，而延长到2月中旬。 （越通社-VNA）