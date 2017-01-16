越通社简讯2017.1.16

越通社河内——·应越南政府总理阮春福的邀请，日本首相安倍晋三率团于1月16日至17日对越南进行正式访问。



·1月16日下午在河内，越共中央总书记阮富仲和国家主席陈大光分别接见来访的日本首相安倍晋三一行。



·1月16日下午，越南政府总理阮春福主持隆重仪式，欢迎日本首相安倍晋三一行访越。其后两国领导进行会谈。



·应世界经济论坛主席克劳斯• 施瓦布（Klaus Schwab）的邀请，越南政府总理阮春福率领的越南高级代表团将出席自1月17日至21日在瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛年会。



·在2017丁酉鸡年春节前河内市出现较为严重的交通拥堵现象的情况下，1月16日上午，越南政府总理阮春福，政府副总理郑廷勇与相关部委及行业召开特别会议，旨在寻找解决河内交通拥堵现象的临时和长期措施。



·1月16日在河内，越共中央办公厅举行2016年工作总结暨2017年任务部署会议。越共中央政治局委员、书记处常务书记丁世兄出席并指导会议。



·值此2017丁酉年春节临近之际，越南国家副主席邓氏玉盛16日走访慰问隆安省德和县安宁西和安宁东两乡优抚家庭、贫困户和特困儿童，并向他们赠送春节慰问品。



·适值2017丁酉鸡年春节即将来临之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央民运部部长张氏梅已会见前来拜年的由河内总教区总主教阮文仁率领的河内总教区代表团。



·1月16日在河内，越共中央政治局委员、国会副主席丛氏放同以50多名贫困儿童、少数民族儿童及越南儿童权利保护协会代表、爱心企业代表组成的代表团举行见面会。



·1月16日，越南外交部与加拿大驻越大使馆及河内市人民委员会联合举行“相约加拿大”座谈会，吸引中央各部委行业和地方以及各国际组织等200名代表一同与会。



· “大叻樱花节”1月16日下午在林同省大叻旅游区开幕。



·值此2017 丁酉新年即将来临之际，旅居海外越南人纷纷举行庆祝活动，喜迎新春的到来。



·2016年经济社会发展计划的总体目标是保持宏观经济稳定。近年来和2016年越南值得肯定的成果是仍继续抑制好通货膨胀——稳定宏观经济政策中的重要支柱之一。



·越南水产加工与出口协会（VASEP）透露，2016年越南对欧盟虾类产品出口额达5.89亿美元，增长7.5%。



·越南电力集团（EVN）日前公布，该集团2016年通过官方开发援助（ODA）形式获得世界银行（WB）、亚洲开发银行（ADB）以及日法德政府的巨额优惠贷款资金。募集官方援助发展资金29.6亿美元。



·捷星太平洋航空公司1月15日晚正式开通河内市至中国广州和胡志明市至广州的航线，继续扩大该公司到东北亚地区的廉价航空网络。



·据西南部地区指导委员会，2017年，九龙江三角洲地区各省市力争实现商品出口额达150亿美元，同比增长9.4%。



·顺化古都遗迹保护中心透露，预计到2017年第二季度，该中心将出售从晚上18时30分至晚上22时参观顺化皇宫的门票。



·新加坡陆路交通管理局（LTA）16日发布文告宣布对外国车辆征收6.4新元（约合4.48美元）的入境费（Reciprocal Road Charge，简称RRC）。 （越通社-VNA）