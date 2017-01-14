越通社简讯2017.1.14

越通社河内1月14日——

·越通社特派记者报道，访问中国期间，1月14日上午，越共中央总书记阮富仲会见了华夏集团总裁赵红静、中国建设银行董事长王洪章、阳光凯迪新能源集团有限公司董事长及中国东方资产管理股份有限公司总裁等对越投资的集团与公司领导。



·越通社特派记者报道，访问中国期间，越共中央总书记阮富仲1月14日上午前往越南驻中国大使馆向胡志明主席塑像敬献花圈并与大使馆馆员和侨胞们亲切交谈。



·1月14日下午，阮富仲总书记抵达浙江省杭州市萧山国际机场。中共中央委员、浙江省省委书记、省人大常委会主任夏宝龙，越南驻上海总领事阮青梅等领导代表以及诸多越南留学生到机场迎接阮富仲总书记一行。



·应世界经济论坛主席克劳斯• 施瓦布的邀请，由越南政府总理阮春福率领的越南高级代表团将出席自1月17日至21日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会。



·在喜迎2017丁酉春节的气氛中，1月14日上午，越共中央政治局委员、祖国阵线中央委员会主席阮善仁走访慰问和平省若干优抚家庭并赠送礼物。



·胡志明市友好组织联合会越中友好协会1月13日晚举行越南与中国建交67周年庆典。



·1月14日，越南政府副总理郑廷勇出席越南化工集团2016年工作总结暨2017年任务部署会议。在会上发言时，郑廷勇副总理以坦率地指出该行业存在的不足之处，并对2017年目标计划提出意见建议。



·2017新春佳节已临近，值此之际，越南西北地区指导委员会领导代表已组团看望慰问宣光省若干贫困家庭，并赠送礼物。



· 2016年越南汽车市场销售量达30.4427万辆，创下了20年来最高纪录。该数字远远超过2015年的24.4914万辆和2009年的16万辆。



·2016年胡志明市侨汇收入达50亿美元，其中2016年最后一个月侨汇收入猛增。



·澳大利亚驻越大使馆表示，澳方农业与水资源部日前公布有关适用于进口越南新鲜火龙果的生物安全标准评估的最终报告。报告说，澳方允许进口来自越南贸易火龙果产地的新鲜火龙果，其条件是要满足生物学安全的条件。



·越南皮鞋行业预计2017年出口额达180亿美元，比2016年增长10%。其原因是国际经济景气度比2016年有所提升，而中国主张削减纺织、皮鞋领域投资，投向技术更高的领域，因此皮革鞋类和手提包订单有望从中国转向越南。



·在举行有关贸易与加强地区关系的正式会谈前，日本首相安倍晋三1月14日在悉尼与澳大利亚总理特恩布尔举行非正式会晤。（越通社-VNA）