越通社简讯2017.1.12

越通社河内1月12日——

·应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平的邀请，越南共产党中央委员会总书记阮富仲和越南高级代表团于1月12日上午离开河内，开始对中国进行正式访问。12日下午，中共中央总书记、国家主席习近平在北京人民大会堂以隆重仪式迎接越共中央总书记阮富仲一行。这是中国欢迎来访的外国国家元首的最高礼遇。



·1月12日下午，中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平与越共中央总书记阮富仲举行会谈。会谈后，两位领导已出席越南与中国15项合作文件的签字仪式。



·1月12日下午在主席府，越南国家主席陈大光会见印度塔塔集团驻越南首席执行官森古普塔。



·越南最高人民法院1月12日召开2017年工作部署会议，同时公布高级法官任命决定。越南国家主席、中央司法改革指导委员会主任陈大光出席会议。



·1月12日，越南政府总理阮春福在政府总部会见美国先驱资本伙伴基金（Harbinger Capital Partners）首席执行官范成飞(Philip Falcone)。



·1月12日，越南政府总理阮春福在出席文化体育与旅游部2016年工作总结暨2017年任务部署会议并发表讲话时已强调，需将文化与国家发展中各重要领域放在同等地位，同时在确保经济与文化和谐可持续发展基础上大力发展文化。



·越南国会办公厅1月12日上午召开2016年工作总结暨2017年任务部署会议。越南国会主席阮氏金银同国会副主席丛氏放、冯国显一同出席。



·1月12日下午在越南外交部例行记者会上，越南外交部发言人黎海平已向媒体界通报2016年越南外交成就及2017年外交计划。



·越南将承办2017年亚太经合组织（APEC）系列会议。越南工商会于1月12日在河内举行吹风会并强调，以“创造新动力，共同培育未来”为主题的2017年越南APEC峰会期间，越南与各成员国希望将为亚太地区互联互通和促进经济增长注入新动力。



·1月12日在巴地头顿省头顿Pullman国际展览会议中心，巴地头顿省人民委员会和俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国政府签署双边合作协议和行动计划。



·2017年，清化省宜山经济区和各工业区力争吸引更多国内外投资企业前来投资兴业，引进资金达15.6万亿越盾，为当地1.2万人创造就业机会；单是宜山经济区将为5万人创造就业机会。



·越南橡胶工业集团（VRG）代表透露， 2016年，越南橡胶行业出口量达126万吨， 出口创汇16.7亿美元。今年，橡胶继续是出口额达十亿美元以上的十大主要出口商品之一。



·1月12日，越南文化体育与旅游部著作权局同日本教育文化体育与科学技术部文化机关及日本海外内容分配协会联合在胡志明市举行著作权及相关权利行使研讨会。



·越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22164越盾，较前一日下降下降2越盾。



·越捷航空公司执行经理刘德庆日前透露，为满足人民在2017年春节期间的出行需求，从胡志明市飞往部分省市的晚班将享有6折起优惠。此次优惠活动有望缓解新山一机场春运高峰期的压力。



·自2017年2月起，持有效申根签证的越南公民将可免签入境白俄并停留5天。



·2017年讲武春节展销会将从1月17日至24日在河内友谊文化宫举行。



·河内市力争2017年吸引2360万人次游客。



·芹苴市旅游业预计2016年接待游客量达560万人次，其中国际游客量达60万人那次，过夜游客量达185万人次，其中国际过夜游客量为27万人次，旅游收入达2万亿越盾。



·缅甸联邦选举委员会1月12日公布了该国补选竞选活动期限。据此，补选竞选期限为60天，从1月30日启动。



·越通社记者援引柬埔寨农业部的报告显示， 2016年，该国大米出口量达54万吨，同比增长0.7%。尽管如此，上述数据显示，柬埔寨连续2年没有完成该国政府提出每年大米出口量达100万吨的目标。



·1月12日，日本首相安倍晋三已抵法菲律宾，安倍晋三是菲律宾总统杜特尔特上台后到访的首位外国政府首脑。 （越通社-VNA）