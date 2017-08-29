越通社河内——

·落实越南司法部和柬埔寨司法部于2009年12月22日所签署的法律和司法合作备忘录，8月29日，越柬两国司法部在越南西宁省联合举行第一次越柬边境省份司法会议。



·8月29日，为期两天的2017年亚太经合组织（APEC）第三次高官会（SOM 3）在胡志明市正式拉开帷幕，聚焦经济、贸易、投资等重要议题。来自21个APEC经济体、东盟秘书处、太平洋经济合作委员会（PECC）、APEC工商咨询理事会（ABAC）等近200名代表与会。



·8月29日，越南自然资源与环境部同联合国开发计划署(UNDP)、国家自主贡献方案伙伴(NDC-P)、德国联邦政府环境、自然保护和核安全部(BMUB)委托德国国际合作机构(GIZ)在河内联合举办北部地区会议，部署《巴黎协定》实施方案。



·8月29日上午，联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)同越南公安部禁毒办公室联合举行东亚和东南亚地区关于合成毒品的研讨会开幕式。该研讨会于2017年8月29日和30日举行。



· 8月29日上午，“老挝国家安全部与越南公安部间合作关系”图片展在老挝人民安全博物馆正式开幕。 此次展会是庆祝越老建交55周年和《越老友好合作条约》签署40周年框架内的务实活动之一。



·越南统计总局8月29日上午公布的数据显示，2017年8月份，全国居民消费价格指数环比增长0.92%，较上年12月增长1.23%并同比增长3.35%。2017年前8月，全国居民消费价格指数同比增长3.84%。



·8月29日下午，越南胡志明市统计局发布的统计数据显示，胡志明市2017年8月居民消费价格指数（CPI）环比增长0.5%，同比增长3.63%。



·越南西北大学与澳越发展合作计划（Aus4Vietnam）的人力资源开发计划（Aus4Skill）8月29日共同签署合作协议，为双方开展至2020年的系列合作活动奠定基础。



·在第29届东南亚运动会期间，8月29日，越南班卡苏拉男女运动员纷纷出战，并获得2枚金牌和6枚银牌。



·8月29日上午，2017年越南国际水产与加工机械展（Vietfish 2017）在胡志明市西贡国际会展中心正式开幕，吸引越南200多家一流水产品加工与出口企业以及来自马来西亚、泰国、中国、日本、美国等15个国家的企业参展。



·据越南计划与投资部外国投资局的报告，2017年前8个月，越南新注册资金和增资总额为233.6亿美元，同比增长45.1%。 截至2017年8月20日，外国直接投资项目实际到位资金达103亿美元，同比增长5.1%。



·继荔枝和芒果两种越南水果可打进澳大利亚市场之后，8月24日该国正式公布批准进口越南新鲜火龙果。截至目前为止，越南是首个和唯一获得澳大利亚批准对该国出口新鲜火龙果的国家。



·8月29日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22438越盾，较昨日下降5越盾。 在采用汇率波动幅度为 /-3%的情况下，今日各家银行的越盾兑美元汇率上限为23111越盾，下限为21765越盾。（越通社—VNA）