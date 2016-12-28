越通社简讯2016.12.28

越通社河内12月28日——

· 12月28日在河内，越共中央总书记、越共中央反贪反腐指导委员会主任阮富仲主持召开越共中央反贪反腐指导委员会召开第11次会议。

· 12月28日在河内，越南政府总理阮春福主持召开政府与各地方的视频会议，就2016年经济社会情况进行评价并部署经济社会、国防安全、对外等任务。越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁、政府副总理张和平、范平明、王廷辉、郑廷勇、武德儋、各部位行业和地方领导代表与会。

·越南农业与农村发展部代表表示，共有22家越南大米生产加工经营企业获得向中国出口大米的证书。

·越南纺织服装集团（Vinatex）代表表示，2016年该集团出口总额达1.04亿美元，同比增长 6%，营业总收入达17.6亿美元，同比增长3%。

·据河内统计局近日公布的数据显示，2016年12月河内市工业生产指数环比增长5.5%，同比增长9.9%。2016年河内市工业生产指数同比增长7.1%。

·越南通信与传媒部2016年工作总结报告显示，本年度通信与传媒业营业收入达逾1330万亿越盾，同比增长9.36%，高于2016年6.7%的既定目标。

·12月28日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22156越盾，较前一日上涨4越盾。

·越南河内市统计局透露，2016年河内市地区生产总值同比增长8.5%。其中，农林渔业增加值增长2.21%，工业建设业增加值增长9%，服务业同比增长8.3%。

·2016年平福省东南部农村工业商品展从12月26日至30日在越南平福省体育中心举行，设有200间展位。

·越捷航空公司（Vietjet）刚推出“抢购黄金飞机、飞向欢乐未来”活动。

·美国拉斯维加斯金沙集团全球发展经理乔志腾乔志腾透露，该集团拟定在胡志明市开展休闲度假区项目。

·据承天顺化省顺化古都遗迹保护中心的统计，今年承天顺化省顺化古都接待游客量达250万人次。为吸引更多游客前来顺化遗址区观光旅游，2016年，顺化古都遗迹保护中心已开展三次“旅游黄金周”的旅游刺激活动。

·日前，英国旅游网站《粗略指南》公布世界大学生十佳旅游目的地，其中越南榜上有名。(越通社-VNA)