越通社简讯2016.12.27

·12月27日，越南国家主席、国防安全理事会主席、武装力量统帅陈大光与出席第72次全国公安会议的代表在河内进行亲切交谈。

·越南政府总理阮春福12月27日在越南社会科学翰林院2017年工作部署会议上发表讲话时表示希望越南科学家既是良好的科学家又是优秀的导师。

·2月27日下午，越南政府总理阮春福出席在永福省举行的2016年投资促进会以及出席三岛县大廷乡举行的二号三岛生态旅游区建设项目开工仪式。

·12月27日，越南太原省省委、人民议会、人民委员会和祖国阵线举行太原省 建省20周年纪念典礼，总结越共太原省2016年政治任务实施情况，启动2017年竞赛运动。

·12月27日，越共中央政治局委员、越南政府副总理兼外长、越中双边合作委员会越方主席范平明在河内主持召开“促进越中经济合作”研讨会。

·自2017年1月1日起，越南《民事法》、《国家预算法》、《新闻法》、《药法》、《费用、手续费法》、《会计法》及《关于修改和补充〈投资法〉第6条和附录4有关限制性行业目录法》正式生效。

·第5届越南-韩国国防政策对话会12月27日在河内举行

·越南河内市统计局透露，2016年河内市地区生产总值同比增长8.5%。

·2017年国内旅游刺激计划正式在胡志明市启动，其中包括多个优惠旅游线路。

·2017年第六届广南遗产节将在会安、三岐等市和维川、奠盘、西江、富宁、先福等地方举行。

·“河内市里的长沙”摄影艺术展12月31日将在河内市长前街45号展览中心对公众开放。

·截至12月26日，顺化古都遗迹保护中心接待游客量250万人次，同比增长50万人次。其中，国际游客量达140万多人次，同比增长15%，门票收入约达2600亿越盾（约合1130万美元），完成年计划的131%。

·英国旅游网站《粗略指南》（Rough Guide）公布世界大学生十佳旅游目的地，其中越南榜上有名。

·题为“越南医生向柬埔寨肌肉骨骼疾患者免费看病和送药”项目在金边市金边大水镬医院举行。

·东盟国家正启动促进机制为建设东盟共同体提供便利，同时采取长效措施实现2025年前的各项目标。

·“越南—柬埔寨边境友好交流会”将于本月28日及29日在西宁省举行。

·为响应越南祖国阵线中央委员会号召、发挥相亲相爱精神并与中部以南及西原地区受洪灾影响同胞携手度过困难，12月27日上午，越南外交部在河内为受灾群众发起募捐活动，政府副总理兼外交部部长范平明出席活动并鼓励民众进行捐助。（越通社-VNA）