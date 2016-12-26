越通社简讯2016.12.26

·越南第72次全国公安会议12月26日上午在河内隆重开幕，就2016年公安机关工作情况和“致力于祖国安全”竞赛运动展开情况进行总结，并部署2017年秩序安全保障工作任务，同时启动明年竞赛运动。

·2016年对越南农业产业是一个十分艰难的一年，干旱、洪涝、海水入侵等自然灾害连绵不断，但在整个政府体系的果断领导下，2016年下半年，农业产业已恢复增长势头。这是越南政府阮春福在农业与农村发展部本月26日举行的年终视频会议上所作出的评价。

·越南政府总理阮春福近日下发火速通知，向平定省提供大米紧急援助。

·落实越南与老挝外交部的合作协议，应老挝外交部部长沙伦赛·贡玛希的邀请，越南政府副总理兼外长范平明从12月25日至26日对老挝进行正式访问，并共同主持召开越老外交部第三届部长级政治磋商。

·越共中央宣教部12月26日在河内召开2016年工作总结暨2017年工作部署会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记丁世兄，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏出席并指导会议。

·12月26日，越南妇女联合会同荷兰发展组织（SNV）联合举办“增强妇女创业和农业经营中的经济全能 促进性别平等”研讨会，越共中央政治局委员、越南政府副总理王廷惠出席。

·12月26，河内市人民委员会主席阮德钟在河内会见了正在访问河内的柬埔寨金边市市长巴速杰旺一行。

·据统计，2016年越南水产出口总额约达70亿美元，同比上涨6.5%。

·今年芹苴市组织了3.7万场“越南人优先用越南货”运动宣传、动员活动，并吸引160多万人次参加。

·以“一体化世界中的本色”为主题的第6次邦美蜀咖啡节暨2017年锣钲文化节将于明年3月8日至13日在多乐省邦美蜀市举行，分为三大内容，包括：第6次邦美蜀咖啡节；2017年锣钲文化节和第4次西原地区投资促进会。

·自2000年以来，老挝每年向越南，泰国，中国和其他国家出口超过30万吨的大米。今年老挝大米产量为412万吨，预计明年达到435万吨。

·题为“绿色城市、清洁海滩、蓝色大海”的2016年柬埔寨第5届海洋节从12月23日至25日在西哈努克省举行。（越通社-VNA）