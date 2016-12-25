越通社简讯2016.12.25

越通社河内12月25日——

·太原省委、人民议会、人民委员会12月25日上午联合举行“2025年前山谷（Núi Cốc）湖国家级旅游区发展总体规划及2030年展望”公布仪式暨各领域投资合作协议签署仪式及通向山谷湖道路建设开工仪式。 越共中央政治局委员、政府副总理王廷惠，越共中央书记处书记、越南最高人民法院院长阮和平；越南国会副主席汪周刘等领导人一同出席。



·岘港市交通运输局代表表示，该市人民委员会刚批准2025年前水路交通运输发展规划。该规划的目标是确定8条旅游运输线，对20至250名乘客的运输船队标准化和规划38个接送游客站。



·据越南计划与投资部经营注册管理局的统计数据，2016年新设企业为11.01万家，创有史以来新高，同比增长16.2%。今年复工复产企业为2.6689万家，同比增长43.1%。合计新设和复工复产企业数量为13.6789万家。



·圣诞节来临，越南全国各地，特别是大城市大街小巷到处都是浓浓的圣诞节日气氛。圣诞树、圣诞老人和圣诞礼物给人们带来了快乐。



·迎接2016年圣诞节到来和响应2017年老街-西北地区国家旅游年，12月24日在沙巴镇，老街省旅游促进信息中心与沙巴县人民委员会联合举行2016年沙巴“冬季节”开幕会，旨在向国内外游客推介沙巴颇具特色的风土人情。



·九龙江三角洲地区国际农业节将于明年3月9日至13日在芹苴市国际会展中心举行。



·第六次邦美蜀咖啡节和2017年西原锣钲文化节将于明年3月9日至13日同时举行。



·12月24日，岘港市巴拿山旅游区已喜迎第200万名游客。这位幸运游客是来自胡志明市的阮黄碧蓉。她分享说，今年是他第四次来到巴拿山旅游。她十分高兴成为该旅游区第200万名游客。



·12月24日上午，胡志明市新山一国际机场迎来第500万名国际游客。胡志明市人民委员会领导出席欢迎仪式。



·12月25日， 在坚江省 富国道县富国国际航空港， 越南文化体育与旅游部旅游总局同坚江省 人民委员会、 越南航空总公司联合举行仪式 ，迎接2016年越南富国岛的第1000万名游客。



·2016年遗产行程摄影展将于12月27日在河内市阮泰学街66号越南美术博物馆举行。



·越南杂技艺人两兄弟江国基与江国业用52秒的时间登上90级台阶，打破吉尼斯纪录。（越通社-VNA）



