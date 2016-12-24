越通社简讯2016.12.24

越通社河内12月24日—

·越南政府总理刚签发对从10月13日至18日遭受四号、七号台风和洪水袭击的越南中部地区提供灾后恢复重建援助资金的决定。具体，政府总理要求从2016年中央预算资金拨款1650亿越盾，为清化、乂安、河静、广平、广治、承天顺化、广南和广宁等8个省份协助灾民恢复正常生活和修建水利工程、交通基础设施和堤坝等提供资助。

·以“在融入国际条件下加强党建工作——越南共产党和中国共产党的挑战和经验”为主题的第十二次越中两党理论研讨会日前在河内召开。

·值此2016年圣诞节之际，越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁探望慰问清化、宁平和太平三省基督教界广大教职人员和信教群众并向其致以节日的祝贺和诚挚的祝福。

·2016年越南接待国际游客量达1000万人次，同比增长25%；国内游客量6200万人次；旅游业总收入高达400万亿越盾（约合200亿美元）。

·世行认为，由于国内需求量猛增，加上制造加工工业趋于极大出口力度，因此预计，2016年越南GDP增长率约为6%，2017-2018年阶段有望增至6.3%，中期增长率有望达6.5%至6.7%。

·据越南海关总局的最新数据显示，2016年前11个月，越南钢铁进口量达1690万吨，同比增长22.5%。

·2016年前11个月，钢铁的平均进口价同比下降13.1%，这导致钢铁进口额仅达72.5亿美元，同比增长6.4%。

·越南力争实现2017年国际游客数量达1150万人次、国内游客数量达6600万人次、旅游业总收入达460万亿越盾等目标。

·据平阳省工商厅厅长武文居透露，2016年该省出口额约达243.3亿美元，同比增长16.4%，完成既定计划99.3%。其中，国内企业的出口额44亿美元，同比增长11.2%；FDI企业的出口额逾199亿美元，同比增长17.6%。该省的各类主要商品的出口额均呈现增长趋势。

·越南政府总理同意使用亚行贷款实施“全面发展乂安、河静、广平、广治省基础设施”项目的建议。 该项目实施期限为六年，从亚行批准9700万美元贷款之日算起。

· “2017年第一次西原地区各民族文化体育旅游日”将于2017年第四季度在嘉莱省波来古市举行，吸引昆嵩、得乐、得农、嘉莱、林同等西原地区5省参加。

·据马新社报道，马来西亚、印度尼西亚和泰国三国的中央银行12月23日签署各份双边谅解备忘录，期盼未来3国能打破贸易堡垒，直接以本币结算贸易和投资。 （越通社-VNA）