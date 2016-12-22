越通社简讯2016.12.22

·12月22日在党中央总部，越共中央总书记阮富仲会见中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央宣传部部长刘奇葆。

·越南第十四届国会常务委员会第五次会议12月22上午正式落下帷幕。

·12月22日上午，越南国家主席邓氏玉盛分别向国际SOS儿童村名誉主席海尔姆特·库廷（Helmut Kutin）和现任主席悉达多·考尔(Siddhartha Kaul)授予三级劳动勋章。

·值此越南人民军建军72周年之际，12月22日，越南政府总理阮春福走访慰问广宁省云屯县第三军区242号步兵旅团的干部战士们。

·值此越南人民军建军72周年和全民国防日27周年之际，12月22日，越南驻柬埔寨大使馆代表团前往柬埔寨首都金边越南-柬埔寨友谊碑敬献花圈。

·12月22日，越南西南部地区事务指导委员会副主任黎雄勇率团走访永隆省天主教教区主教教堂、永隆省福音教教会和永隆省天主教团结委员会，看望慰问天主教教界人士并致以2016圣诞节的祝贺。

·越南国家交通安全委员会12月22日上午举行2016年国家交通安全会议。

·值此越南人民军建军72周年之际，北件省人民委员会12月22日举行仪式，向该省援老志愿军和专家授予老挝国家的勋章和徽章，向为老挝民族解放事业牺牲的志愿军和专家追授老挝国家勋章和徽章。

·越南政府副总理、国家货币与财政政策咨询委员会主席王廷惠主持召开2016年第四季度国家货币与财政政策咨询委员会例会。

·广宁省计划与投资厅的报告显示， 2016年广宁省社会资产总投资完成54.4万亿越盾, 外国直接投资119万亿越盾，同比增长10.2%。

·据越南海关总局的统计数据显示，截至12月15日，越南贸易实现顺差25.9亿美元。

·据农业与农村发展部林业总局透露，2016年越南木材和木制品出口额达73亿美元，同比增长1%。

·成立时仅有两只股票上市，20年后，越南证券市场共有1000多家企业挂牌上市，总市值占GDP的65%，共筹集2000万亿越盾资金，占到全社会投资总额的23%。

·2006年以来，清化省年均接收了40余个非政府组织的援助金并开展了57个援助计划项目及非项目性援助活动；年均援助金总额达780万美元。2016年，46个非政府组织向该省提供援助金并开展了66个援助计划项目及非项目性援助活动，其中以农业农村发展、扶贫济困（27%）、卫生（20.35%）、环保及减轻自然灾害（19.65%）等为主要援助领域。

·由五名河内市学生组成的越南学生代表团在第十届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛上共获得一枚银牌和四项鼓励奖。

·2016年前9个月，泰国对东盟的投资资金达1977泰铢，占该国对外投资资金的55.33%。

·俄罗斯旅游运营商协会（ATOR）会长迈娅•洛米泽（Maya Lomidze）透露，越南和泰国是俄罗斯游客新年假期最受欢迎的旅游目的。（越通社—VNA）