越通社简讯2016.1.2

越通社河内1月2日——

·2017年1月2日，越南政府总理阮春福对平福省进行工作访问。2号上午，阮春福总理出席明心水泥厂建设项目动工兴建仪式。

·越南驻印度大使馆1月1日下午在大使馆总部隆重举行越南与不丹建交五周年纪念典礼。越南驻印度大使兼驻不丹大使孙生诚，不丹驻印度大使韦特叟·萳格叶少将出席纪念典礼。

·2016年，越南平阳省地区生产总值（GRDP）增长率为8.5%，人均收入达1亿多越盾（约合4762美元）。2016年全省财政收入达40万亿越盾，完成年计划的103%，同比增长9%；全省投资项目2827个，投资总额257亿美元，吸引外资24亿美元。

·越南岘港市力争2017年货物吞吐量达750万吨，其中集装箱吞吐量36万标箱。

·2016年，岘港市货物吞吐量达725万吨，同比增长13%，其中集装箱吞吐量达32万标箱，同比增长24%，其中集装箱吞吐量达32万标箱，同比增长24% 。

·越南广南省力争至2017全省接待游客量达500多万人次。

·2016年，岘港市仙沙港接待邮轮多达73艘次13.5万名游客和船员。

·2017年，越南富寿省力争实现游客量达800万人次的目标。

·从2017年2月1日起，越南将试点实行为期两年的电子签证。

·2016年，富安省旅游业继续取得良好结果，吸引诸多大规模投资商项目，旅游产品日益丰富多样，游客接待量高达110万人次。（越通社-VNA）