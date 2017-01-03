越通社一周（2016.12.26-2016.1.1）要闻回顾

越通社河内——越通社一周（2016.12.26-2016.1.1）要闻：越南政府召开12月份例行会议、政府与各地方的视频会议在河内举行、越南政府副总理兼外长范平明对老挝进行正式访问、范平明主持召开“促进越中经济合作”研讨会、2016年月均越南居民消费价格指数增长2.66%。

一、越南政府总理阮春福主持召开政府12月份例行会议

12月29日，越南政府总理阮春福主持召开政府12月份例行会议。

会上，政府各成员就有关内务部、劳动荣军与社会部、交通运输部、国家银行、政府民族委员会5个部委及机构的职能、任务、权限范围及其组织结构的5份决议草案的审查报告提出意见。

阮春福对国家银行成立新闻媒体司和继续维持各地分行、有关劳动荣军与社会部负责师范领域外的职业劳动国家管理事务等的决议草案表示赞同，并同意将政府有关水产业发展一些政策的第67号决定的有效期延长一年和卫生部关于上调4个省市医疗服务价格的建议等。

政府总理阮春福表示，2016年越南要面对许多困难与挑战，但越南仍取得诸多成就，如宏观经济保持稳定，居民消费价格指数增长4.74%，国内生产总值增长6.21%，外汇储备达410亿美元并创历史新高，国家财政预算收入达标，出口额增长6.8%，顺差额达26.8亿美元。

阮春福要求2017年继续保持宏观经济稳定，将通货膨胀率控制在4%以下。为实施明年经济增长率达6.7%的目标，阮春福总理要求各部委和行业继续化解生产经营活动的困难，早日力促公共投资资金落实到位，确保增长质量，应用科学技术，提高生产率、质量和竞争力，保护环境，提高人民物质和精神条件等。



三、 越南政府副总理兼外长范平明对老挝进行正式访问

应老挝外交部部长沙伦赛·贡玛希邀请，越南政府副总理兼外长范平明从12月25日至26日对老挝进行正式访问，并共同主持召开越老外交部第3届部长级政治磋商。

访问期间，范平明分别会见老挝国家主席本扬·沃拉吉和老挝政府总理通伦·西苏里，与老挝外交部部长沙伦赛·贡玛希举行会谈。

在各场会谈和会见中，老挝高级领导对范平明的到访表示欢迎，并表示两国外交部部长级政治磋商是双方重要合作机制，通过该磋商会双方可就各战略性问题进行探讨，从而加强两国外交部的合作，为党和国家对外工作发挥好参谋助手作用。

此外， 双方还就共同关心的国际和地区问题展开讨论，其中包括东盟合作框架内的亚太战略环境，发展次区域和可持续使用湄公河水资源以及东海问题等。

研讨会聚焦讨论中国的对外经济政策、越中两国各地经贸投资与旅游等领域的合作等议题。

范平明要求与会代表就越中经济关系所取得的合作结果及其发展潜力进行深入讨论，同时提出对当前的困难和不足之处的解决措施并制定进一步推进越中经济合作关系稳健发展的措施。

此次研讨会为有关部委行业与各研究机构同各企业协会对越中经济合作关系进行全面的评价提供良好平台。



五、2016年月均越南居民消费价格指数增长2.66%

据越南统计总局12月28日公布的最新数据，12月份越南居民消费价格指数（CPI）环比增长0.23%，同比增长4.74%，今年月均CPI指数同比增长2.66%。

在11种商品类中有六种商品类价格呈环比增长态势。其中药品和医疗卫生服务指数环比增幅最大，为5.3%。此外，交通运输服务、邮政电信、餐馆和餐饮服务、文化娱乐及旅游等四种商品类物价指数小幅下跌。

黄金价格跟随世界价格动荡，环比下降2.49%。统计总局总局长阮碧林认为，世界黄金价格走跌的主要原因在于美元和美债收益率大涨。 （越通社——VNA）







