越通社一周（2016.12.19-2016.12.25）要闻回顾

越通社河内12月12日——越通社一周（2016.12.19-2016.12.25）要闻：越南第十四届国会常委会第五次会议召开、柬埔寨首相洪森对越南进行正式访问、越共中央总书记阮富仲会见中共中央宣传部部长刘奇葆、越老柬交界各省法院第四次会议召开。





一、越南第十四届国会常委会第五次会议在河内召开





越南第十四届国会常委会第五次会议从12月19日至22日在国会大厦举行。



会议审议通过关于案件受理费和诉讼费的法令，与此同时，国会常委会颁发关于制定、审查和呈递国会审议决定、国家财政预算和分配中央财政预算方案的决议以及商讨关于2017年国会下属机构外交活动和国际合作活动。此外，国会还就第十四届国会第二次会议结果做出评价，并就第十四届国会第三次会议的筹备工作提出意见。



越南国会主席阮氏金银在闭幕会上发表讲话时表示，第十四届国会常务委员会第五次会议完成许多重要内容。阮氏金银要求，会议闭幕后，国会常委会各成员、国会及政府有关部门积极落实此次会议所作出的结论，同时为预计于2017年1月9日至11日召开的第十四届国会常务委员会第六次会议做出准备。

二、柬埔寨首相洪森对越南进行正式访问









访问期间 ，柬埔寨首相洪森与越南政府总理阮春福举行会谈；分别会见越南国家主席陈大光和国会主席阮氏金银。



在各场会谈和会见中，双方一致同意本着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”方针继续致力于巩固与加强两国关系，保持高层互访，有效展开两国领导人所达成的协议，早日签署越南-柬埔寨边境贸易协议并完成两国陆地边界勘界立碑工作，紧密配合举办庆祝两国建交50周年各项纪念活动；同时继续向各自国家年轻一代加大关于两国传统友好合作关系和两国人民友谊之情的宣传力度，使两国友好关系世代相传。



离开越南启程回国之前，12月21日，柬埔寨首相洪森率柬埔寨政府高级代表团前往胡志明市和同奈省进行访问。



三、越共中央总书记阮富仲会见中共中央宣传部部长刘奇葆



越共中央总书记阮富仲（右）会见中共中央宣传部部长刘奇葆（图片来源：越通社） 应越南政府总理阮春福邀请，柬埔寨首相洪森率领柬埔寨王国政府高级代表团于2016年12月20日至21日对越南社会主义共和国进行正式访问。访问期间 ，柬埔寨首相洪森与越南政府总理阮春福举行会谈；分别会见越南国家主席陈大光和国会主席阮氏金银。在各场会谈和会见中，双方一致同意本着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”方针继续致力于巩固与加强两国关系，保持高层互访，有效展开两国领导人所达成的协议，早日签署越南-柬埔寨边境贸易协议并完成两国陆地边界勘界立碑工作，紧密配合举办庆祝两国建交50周年各项纪念活动；同时继续向各自国家年轻一代加大关于两国传统友好合作关系和两国人民友谊之情的宣传力度，使两国友好关系世代相传。离开越南启程回国之前，12月21日，柬埔寨首相洪森率柬埔寨政府高级代表团前往胡志明市和同奈省进行访问。三、越共中央总书记阮富仲会见中共中央宣传部部长刘奇葆

在12月20日至21日两天内，越老柬三国边境各省法院第四次会议在越南庆和省芽庄市召开，三国法院院长、副院长、法官等120名代表出席会议。



会议的主题为“越老柬三国边境省份法院加强友好合作联手打击犯罪”。



会议聚焦三大议题，即对2014年召开的第三次会议的联合宣言落实情况进行总结和评价，进而制定未来的多边和双边合作机制；提高合作效果，交换关于刑事案件立案审判工作经验，尤其是贩毒、野生动物贩运、人口拐卖、武器贩卖、洗钱等犯罪案件；加大婚姻家庭纠纷案件等民事案件立案审判经验的交流力度等。



举办越老柬三国边境省份法院会议的倡议由越南提出，首次会议于2010年举行，每两年在三国轮流举行一次。(越通社——VNA)