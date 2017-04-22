越老边境地区人民共同喜迎泼水节

4月份，来到与越南清化省接壤的老挝华潘省苏宝县，我们就感受到热闹非凡的节日气氛。对老挝这个边界县的居民来说，越南友人过来参加泼水节是习以为常的。

越南青化省与老挝华潘省接壤，拥有长达两百公里边界线。两省早就结成了友好省份。青化省蒙孟叻县与老挝省苏宝县有甸旦（Ten Tan)口岸和嵩旺（Xom Vang）口岸，为两地居民来往活动提供便利。这两个边界县山水相连、感情密切，因此双方代表团互访和民间交流活动十分频繁。

这样的新春佳节更是两国人民深化传统友谊的良好机会。对来自越南山罗省 的阮友荣和阮氏利夫妇俩来说，华潘省早已成为他们的第二个家乡。越南-老挝政府于2013年签署有关自由移民的协定以为向他们俩一样的移民在所在地安居乐业、更好地融入当地社会创造便利条件。

这是第5次阮友荣夫妇在老挝迎接泼水节。在老挝语，“Bunpimay”的意思是泼水的节日。老挝人相信水可以洗掉所有的疾病和霉气，迎来快乐健康幸福的一年。

“春天女神”迎轿是泼水节的重要仪式。“春天女神”是四眼神——老挝人的保护神的七个女儿之一。

阮友荣和其他越南人笑容满面同老挝人民一起欢度节日这一形象体现了越老两国友好已深深扎根在双方人民心中。在热闹非凡的气氛中，除了悠扬动听的老挝传统 “南旺”音乐外，我们不难听到越南歌曲的美妙旋律。每逢佳节，两国人民用歌声和舞蹈来寄托感情，让音乐拉近他们之间的距离，跨越语言障碍、打破文化差异，让越老两国兄弟般的感情、传统友好和特殊团结关系世代相传、万古长青

（越通社-VNA）