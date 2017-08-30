越通社河内——自1962建交以来，越老传统友好关系一直呈现出蓬勃发展势头。特别是，两国领导人已就2017年和后续各年将越老团结特殊与全面合作关系走向纵深的有效措施深入交换了意见。这是为越老关系步入发展新阶段注入新动力的积极和重要变化。值此越老建交55周年暨《越老友好合作条约》签署40周年之际，从6月29日至7月3日，两国配合举行题为“友谊、合作与发展”的2017年越老贸易博览会，进一步促进老越经贸投资的合作。这是2017年越南国家贸易促进计划的活动之一，目的在于助推包括军队型企业在内的越南企业扩大对老挝和东盟其他成员国市场的商品出口。越南工贸部副部长陈国庆表示，在党和政府的高度重视和指导，两国有关部委行业和地方的密切配合以及两国政府于2015年3月3日签署的贸易协定和2015年6月26日签署的边贸协定的有效落实等条件下，越老经贸合作关系大有起色，并且日益走向深入。总体上看，越老贸易关系具有很强的互补性，双边经贸合作发展前景十分广阔。陈国庆强调，越老经贸门户网站（网址：vietlaotrade.com）将正式成为两国工贸部的官方信息发布渠道，提供两国有关经贸、工业新的规定、机制和政策以及贸易促进活动等方面的信息，进而为加强两国企业的对接与合作创造便利条件，同时有助于提高两国企业竞争能力和有效利用两国的贸易投资优惠政策等。据工贸部统计数据显示，截至2017年3月，越老进出口总额达2.36亿美元，同比增长4.3%。其中，越南向老挝出口总额达1.35亿美元，同比增长22.6%，老挝向越南出口总额达1.01亿美元，同比下降13.1%，越南实现对老挝3400万美元贸易顺差。越老贸易关系虽然得到极快的发展，但是现阶段仍存在着很多不足之处。因此，近期越南工贸部部长陈俊英与老挝工业贸易部部长开玛尼·奔舍那（Khemmany Pholsena）就两国贸易额下降的主要原因及推动两国贸易合作发展的系列措施进行会晤。据悉，双方将配合研究，并制定今后10年越老贸易发展提案；尽早将《越老贸易协定》、《越老边境贸易协定》等两国所签署的协议落到实处，并加大宣传力度。陈俊英表示，为了实现至2020年越老双边贸易额达40亿美元的目标，两国应加强边界线检查力度，阻止和处理在当地发生的非法开采自然资源、走私、毒品搬运、人口拐卖等违法行为。与此同时，双方配合考虑在老挝补充开展部分重点合作发展项目，并做好已完工项目的维修保养工作。特别是，尽快办理必要手续，尽早有效开展落实越老关于边境和边境口岸管理机制的协议以及越老有关边界线和国界界碑的议定书。陈俊英表示，该部将对在老投资项目进行核查，同时采取具体有效措施，为协助和解决在老越南企业所面临的困难并为其提供便利条件。此外，越南将继续有效开展新贸易协定和边界贸易协定。特别是，工贸部将配合研究及制定越老贸易发展总体提案10年阶段（2017-2026）以及寻找促进两国进出口增长的必要措施，力争2017年越老进出口额同比增长10%。（越通社——VNA）