越老贸易与旅游展在山罗省木州县正式开展

越通社山罗省——越老贸易与旅游展于8月29日至9月4日在越南山罗省木州县举行。这是2017年木州县各民族文化节活动之一。

越老贸易与旅游展是对政治、经济和社会具有重要意义的事件，有助于促进越南山罗省与老挝北部各省的友好合作关系。这还是包括木州县在内的山罗省各家企业和老挝北部各省企业了解信息，推介潜力，寻找商机、客户及贸易伙伴，扩大贸易关系的机会。

本次贸易与旅游展共设140间展位，展示越南山罗省木州县以及老挝华潘、琅勃拉邦两省各家企业的商品。

值得一提的是，本次贸易与旅游展共有两间推介山罗省各民族人民文化空间及介绍文化和旅游产品的展位。从而，有助于向国内外游客介绍山罗省优势、潜力及文化之美。



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来自老挝琅勃拉邦省的艾莎拉先生表示，他非常高兴能够恰逢2017年越老友好团结年和越南9·2国庆节之际参加越老贸易与旅游展。参加本次展会，他公司展示一些产品，旨在推介产品并了解越南市场。

为了让本次展会在安全且富有越老友好团结感情中举行，木州县人民委员会指导职能力量加强并做好秩序安全保障、防火防爆、环保卫生等工作，同时要求参展的各家企业和商人遵守法律规定，提供达到质量及卫生安全标准的商品。（越通社—VNA）