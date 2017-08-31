“越老柬三国情谊深”专题展在河内 举行

越通社河内——越南人民军总政治局8月30日在河内越南军事历史博物馆举行“越南、老挝和柬埔寨情谊深”专题展。

原越共中央总书记黎可漂，越共中央委员、中央军委委员、越南人民军总政治局副主任阮仲义，老挝和柬埔寨两国驻越大使等出席。

该专题展是在纪念越南与老挝建交55周年暨越老友好合作条约》签署40周年和越南与柬埔寨建交50周年之际举行的。



【进一步加强越老柬三国边境地区各省的团结友谊】

越南军事历史博物馆馆长阮春能在开幕式上致辞时强调了越老柬三国的特殊关系，其充分体现三个民族独立自由和社会进步斗争事业中紧密相连、始终如一、无私无偿、如胶似漆的关系。在越南共产党、老挝人民革命党和柬埔寨革命人民党的领扫下，越老柬三国的关系已成为三国存亡规律和把三国民族解放斗争和建国卫国事业取得伟大胜利的奇妙力量。该展将有助于巩培育三国特殊关系万古长青、世代相传。

“越老柬情谊深”专题展共展出300个图片、资料和实物，分为3大部分：“印度支那三国在抗法战争中的团结作战（1945—1954）、“印度支那三国在抗美战争中的团结作战（1954—1975）”和“在建国卫国事业中推进团结友谊与全面合作（1975年至今）”。（越通社—VNA）