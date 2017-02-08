越老政府间联合委员会第39次会议在河内召开

越通社河内——从2017年2月7日至8日，越老政府间联合委员会第39次会议在越南政府总理阮春福和老挝政府总理通伦·西苏里的主持下在河内召开。两国30多个部委行业和地方政府领导代表共同与会。



这是首次两国政府总理共同主持召开两国政府间联合委员会会议，体现两高高层领导有效展开2017年合作计划的决心。



阮春福总理热烈欢迎通伦·西苏里总理和老挝政府代表团来越参加此次会议，并强调越老关系已成为世界上罕见的典范，强调越方一向支持老挝国家发展事业，努力加强越老在国际和地区论坛上的协调与配合。阮春福表示，双方应有效配合举办好越老建交55周年和越老友谊与合作协约签署40周年等纪念活动。



老挝政府总理通伦·西苏里表示相信，此次会议将为推动两国关系深入、务实发展注入新动力，为巩固与加强老越传统友谊、特殊团结和全面合作关系做出重要贡献。通伦表示将与越方配合举办好各项纪念活动，致力于提高两国人民对越老特殊团结关系的认识。



会上，双方对2016年越老合作计划协议实施情况进行评价，以及共同探讨2017年双方合作方向与任务。



2016年，在两国高级领导的指导和各部委行业、地方政府努力协调配合的基础上，越老两国在各个领域上的合作关系继续得到巩固与发展并日益走向深入。



关于2017年两国合作方向，双方同意有效配合展开两党、两国高层协议和联合声明各项内容，继续巩固、健全与提高各项合作机制效益，增进代表团互访与接触、在各国际和地区论坛上加强配合合作，加大侨民问题合作力度，合作有效利用水资源和自然资源等。强调将与越方有关机关配合举办好越老建交55周年和越老友谊与合作协约签署40周年等各项纪念活动。本着互相信任的精神，两国将加强在国际和地区组织、论坛上的配合与合作。



会议结束后，阮春福总理和通伦·西苏里总理共同出席两国有关部委行业四份合作文件的签署仪式。包括：越南政府与老挝政府2017年合作协议与计划；越老政府间联合委员会第39次会议纪要；越南教育培训部与老挝教育体育部2017年合作计划；合作成立投资于老挝-越南500千伏送出输电线路建设项目的联营公司的协议。



随后，两位总理已主持新闻发布会，向媒体界通报越老政府间联合委员会第39次会议的结果，并出席2012-2015年阶段两国优秀集体和个人高贵称号的授称仪式。（越通社-VNA）