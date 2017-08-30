越通社广南省——8月30日，由老挝建国阵线中央委员会副主席京沙达副教授率领的工作代表团对越南广南省祖国阵线委员会进行工作访问。这是越南祖国阵线中央委员会从8月20日至9月6日在岘港市开展为老挝建国阵线干部进行短期培训计划中的活动之一。广南省祖国阵线委员会常务副主席阮飞雄强调，多年来，广南省各级祖国阵线不断汇聚团结奋进的强大正能量，积极调动各阶层人民参与新农村建设，努力推动可持续减贫，动员民众行使所有权利以及贯彻执行党的主张和政策及国家的法律和各项法规。该省祖国阵线已当好人民合法利益的代表作用，加强监督力度和促进参政议政以及建设强大的党和政府等。广南省祖国阵线委员会和老挝塞公省建国阵线经常举行阵线工作经验交流活动，进而加深两省之间的关系和感情，为增强越老两国传统友谊和特殊团结作出贡献。京沙达感谢广南省祖国阵线委员会乃至越南祖国阵线中央委员会为老挝建国阵线中央委员会提供干部培训支持。两国边民正积极有效开展多项交流合作活动，为维护和加强两国传统友谊、特殊团结作出贡献。会上，广南省祖国阵线和老挝建国阵线中央委员会互相分享宗教工作、少数民族可持续发展优先政策、殷切勉励海外侨胞心系祖国、做好阵线工作以及充分发挥阵线在党、国会和政府建设中的作用等方面的经验。（越通社——VNA）