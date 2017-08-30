河静省与老挝波里坎赛(Borikhamxay) 和甘蒙(Khammuane)两省接壤。多年来，河静省一向注重发展与该两省、首都万象以及老挝其他省份之间的全面合作关系。河静省尤其是各边境县、乡等各地方的厅局、行业和老挝各省保持经常性互访，举行经验交换活动，签署关于双方领导所达成共识的领域的合作文件等。

河静省还主动与老挝各省密切配合推动两国尤其是在教育培训等领域合作关系向纵深发展。目前，来自老挝17个省份的2500多名干部、学生、大学生正在越南学习。此外，河静省还援助老挝部分地方建设教育、卫生医疗和水利工程等。

双方的防范打击犯罪工作高校有序开展，为维护政治秩序、社会安全以及建设和平、友好、合作与发展的边界线做出贡献。

河静省与老挝各地方之间的贸易和投资促进活动得以频繁举行，该省企业在老挝各地方开展投资经营活动取得高效，为当地经济社会发展作出贡献。

老挝人民革命党中央委员、波里坎赛省委书记兼省长康乔·赛松坎强调，越老良好关系成为两国发展的强大动力以及为营造东南亚地区和平与友好环境作出贡献。

值此机会，老挝人民民主共和国向河静省各个人授予一级自由勋章和三级自由勋章。康乔·赛松坎向该省10个集体和18个个人颁发荣誉证书，甘蒙省省长向该省5个集体和10个个人颁发奖状。河静省人民委员会也向波里坎赛省10个集体和20个个人及甘蒙省的5个集体和10个个人颁发奖状。

值此机会，越老青年团员之间的文化体育交流活动在河静省举行。（越通社—VNA）