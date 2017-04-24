越老建交50周年：越南清化省与老挝华潘省加强合作

越通社清化省​——越南清化省芒勒县（Mường Lát）人民委员会指出，为维护和发展该县与老挝华潘省万赛(Vieng Xai)县、锁宝县之间的合作关系，2017-2020年阶段，芒勒县将继续鼓励并为双方边境地区各企业和人民促进贸易往来，推动经济发展创造便利。与此同时，清化省芒勒县也经常同华潘省万赛和锁宝两县人民举行交流活动。2016年，芒勒县人民委员会同万赛和锁宝两县签署有关经济社会、国防安全的各项合作协议。双方各有关单位定期会晤，就各项合作协议实施情况作出总结与评估，举行有关领导工作的经验交换活动等。双方代表同意为促进民间交流和贸易往来创造便利。此外，双方还配合查获并销毁走私物品，重视开展交通基础设施建设与升级改造工作。芒勒县已向锁宝县提供总值为6亿越盾的援助资金，用于建设锁宝县中心各所学校的电源系统，芒勒县综合医院向万赛和锁宝两县提供药物援助等。目前，芒勒县已有7个村寨同万赛和锁宝两县7个村寨和一个边防大队缔结友好村寨协议。双方戍边力量联合巡查保护边境界碑，及时阻止各类违法犯罪行为。此外，双方在各传统节日之际举行文化艺术交流活动，让双方人民增进彼此互相了解。芒勒县人民委员会副主席范伯点透露，今后该县将同万赛和锁宝两县配合继续开展宣传教育工作，让双方人民更加了解越老陆地边界和边境口岸管理制度协定及越老国界界碑增密巩固项目，就加强国防安全和挫败罪犯阴谋的措施达成一致，同时为双方人民出入境创造便利，维护团结友谊，共谋发展等。2017年，芒勒县将请万赛和锁宝两县的50名学员参加有关种植、养殖、消防等的业务培训并进行技术转让。（越通社—VNA）