越老关系不断向更高层次迈进

越通社万象​——越通社驻老挝记者报道，1月20日，越南驻老大使馆在万象举办2017年春节招待会。老挝人民革命党中央政治局委员、万象市市长辛拉冯·库派吞，老挝人民革命党中央书记处书记、中央宣训部部长吉乔•凯坎匹吞（Kikeo Khaykhamphithoun）、老挝人民革命党中央委员、外交部部长沙伦赛·贡玛希（Saleumsay Kommasith）等出席。越南驻老大使阮伯雄在招待会上致辞时表示，2016年对越老两国具有重要意义，两国均在这一年召开党大会和国会代表换届选举活动，老挝成功担任2016年东盟轮值主席国一职以及两国人民在建国卫国事业中取得巨大成果。阮伯雄强调，在越南共产党与老挝人民革命党的引领下，两国人民已战胜各种困难和挑战，并在各方面取得重要成就，如经济保持较高速度增长、政治社会局势稳定、国防安全得到有效维护、两国在地区与国际舞台上的威望与地位日益提高等。2016年，越老传统友谊、特殊团结与全面合作关系取得显著成就并不断向纵深发展。值得一提的是，两党高层互访频繁，各有关部委、行业和地方保持密切协作配合，政治外交、国防安全、经济、文化、 教育、科技等领域合作成效显著。阮伯雄强调，2017年对越老两国是关键一年，两国庆祝建交55周年及《越老友好合作协议》签署40周年。老挝人民革命党中央政治局委员、万象市市长辛拉冯·库派吞相信，两党、两国与人民的传统友谊、特殊团结与全面合作关系将不断深入发展，造福两国人民，为地区与世界和平、稳定与合作发展作出重要贡献。（越通社—VNA）