越柬边境友好交流会将在西宁省举行

越通社河内12月27日——12月26日下午，西宁省边防部队指挥部举办新闻发布会，对外公布“越南—柬埔寨边境友好交流会”将于28日及29日在西宁省举行。



据悉，“越南—柬埔寨边境友好交流会”是首个在越柬边境各省举办的友好交流活动，旨在加强越柬两国政府、边防部队及人民之间的友好团结；加大边境管理、入境检查、犯罪防控等领域的合作力度。



越南—柬埔寨边境友好交流会以越南西宁省边防部队与柬埔寨柴桢省（Svay rieng）派出所交流会为重点活动。交流会期间将陆续举办“越柬边疆深情”艺术交流晚会、越柬边防部队会谈、福新边防哨所与611边境警察支队联合边境巡逻、越柬边境友好军医卫生院揭牌仪式等活动。（越通社-VNA）