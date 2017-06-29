越通社胡志明市——6月29日，胡志明市人民委员会举行越柬建交50周年纪念典礼。越共中央委员、胡志明市市委副书记、人民委员会副主席阮成峰，柬埔寨驻胡志明市总领事叶兴（Im Heng）出席。在纪念典礼上，阮成峰强调，50年来，越柬睦邻友好合作关系经受住时间和历史的考验，并成为两国的无价之宝。如今， 越柬关系正沿着“睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定”方针稳步向前迈进并在所有领域上取得积极进展。阮成峰强调，作为越南经济、文化和科技中心，胡志明市正努力落实两国领导的主张，通过与柬埔寨各省市尤其是首都金边的具体合作来促进双边关系。胡志明市政府和人民始终重视越柬关系，致力巩固与发展越柬两国和两国人民的传统友谊和全面合作关系，为世界和地区稳定、和平、合作与发展做出贡献。阮成峰相信在两国悠久传统友谊的基础上，两国全面合作与团结将继续得到巩固和发展，胡志明市与金边乃至越柬两国的关系将取得更多成就，为两国和平、幸福与繁荣做出贡献，造福两国人民。柬埔寨驻胡志明市总领事叶兴在典礼上强调，柬埔寨人民永远铭记越南党、国家、军队和人民为协助柬埔寨推翻波尔布特种族灭绝制度所提供的帮助以及越方在柬埔寨艰难时期和当前的国家建设与发展事业中提供的支援。叶兴相信，朝着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”方针迈进的柬越两国关系将持续发展，造福两国人民，为世界和地区和平、稳定与繁荣做出贡献。当天，题为“越柬传统友谊、团结与全面合作关系”图片展在胡志明市阮惠步行街开幕。