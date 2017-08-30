柬埔寨旅游部部长唐坤对两国旅游发展潜力予以高度评价，同时通知该国政府正在开展系列大规模项目，进一步加强与越南和泰国的旅游线路对接，特别是今年年底柬埔寨将动工兴建接壤越南坚江省河仙县的贡布（kampot）港。该项目将促进柬埔寨与坚江省富国岛和越南南部其他省市的旅游对接。

唐坤强调，越南与柬埔寨旅游潜力巨大，不仅服务于两国游客而还是吸引更多外国游客前来参观的桥梁。唐坤希望，在两国交通基础设施较为完善，各条直达航线逐步开通以及新旅游产品的发展等基础上，两国旅游行业在未来将呈现蓬勃发展态势。

2016年，越柬两国旅游往来人数117万人次，其中越南接待柬埔寨游客量21.2万人次以及赴柬的越南游客量96万人次。目前，柬埔寨被列入越南主要客源市场前15。截至今年7月份，越南接待柬埔寨游客量13.1万人次，同比增长24%。（越通社—VNA）